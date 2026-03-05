El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para diferenciar con claridad el delito de violación y estupro.

Por unanimidad, las y los legisladores avalaron que comete el delito de estupro quien realice cópula con una persona mayor de 15 y menor de 18 años, obteniendo su consentimiento por medio de cualquier tipo de engaño. Lo estupradores recibirán una pena de uno a cinco años de prisión.

Asimismo, se avaló que comete violación quien realice cópula con una persona, de cualquier sexo, menor de 15 años. Quienes caigan en esta conducta recibirán, como hasta ahora, de 12 a 20 años de prisión.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Yuriri Ayala detalló que la edad de 15 años es la más viable para justificar el fin constitucional de mantener a salvo a las niñas y niños de la depredación de las personas adultas.

