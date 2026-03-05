La marcha del 8M para conmemorar el Día Internacional de la Mujer será acompañada a la distancia por 400 mujeres policías, informó el secretario de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

Aseguró que la presencia de las uniformadas en la manifestación del próximo domingo buscará no censurar sino responder a situaciones de riesgo.

"Procuraremos en todo momento que su presencia durante la movilización no estorbe para ponerlo en términos prácticos, que en ningún momento censure y solamente se limite a acompañar y si hubiera alguna situación de riesgo para las manifestantes, poder actuar".

Lee también La CDHCM acompañará la marcha del 8M

Durante la presentación del informe mensual del Gabinete de Seguridad local, Vázquez Camacho informó que en caso de que se presenten casos de manifestantes con objetos que puedan causar daño les serán retirados.

"A personas que porten objetos aptos para agredir o que portaran material explosivo o flamable, si es el caso, procederemos al encauzamiento de dichas personas a zonas donde no pongan en riesgo al resto de los manifestantes, se retirarán los objetos aptos para agredir y se permitirá que continúen, desde luego, con su expresión y con su movilización".

Dijo que el objetivo es garantizar la expresión de las asistentes, así como de comerciantes y quienes transiten por la zona.

En el dispositivo también participarán integrantes de la Subsecretaría de Control y Tránsito para realizar los cierres correspondientes en las distintas calles por las que va a transitar la movilización.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL