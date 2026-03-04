La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) acompañará la marcha del 8M con motivo del Día Internacional de la Mujer ante posibles escaladas de la violencia que se presenten, dijo la presidenta María Dolores González Saravia.

“El 8M, como saben, tuvo una escalada muy fuerte en 2020, después se logró un espacio de mayor contención en la movilización y también la propia movilización tomó otra dinámica, pero siempre está el riesgo que, si no toda la movilización, puede haber algunos eventos específicos, entonces la comisión acompaña esta movilización”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que la CDHCM hará una labor de acompañamiento, de documentación, mediación, contención para salvaguardar la integridad de los asistentes, y en su caso, para abrir quejas.

González Saravia detalló que previamente ha existido un diálogo con la Coordinadora 8M, donde se agrupa a las organizaciones que convocan y desarrollan la marcha, así como con otras que no forman parte de ese grupo.

Mundial y poblaciones vulnerables

La ombudsperson comentó que la Copa Mundial de la FIFA será una oportunidad para hacer visible la problemática de trabajadoras sexuales, población en situación de calle, comerciantes informales, migrantes y comunidades empobrecidas.

Lo anterior fue planteado durante la presentación de la campaña CDHCM Tu cancha de Derechos, donde comentó que ha recibido quejas de trabajadoras sexuales de la Calzada de Tlalpan por las obras en la zona, porque no se les consultó, la ausencia de alternativas, “y la falta de apoyos temporales ante la caída de sus ingresos”.