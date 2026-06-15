A una semana del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las escenas virales siguen conquistando el internet, dejando divertidas reacciones de usuarios mexicanos y extranjeros, que comentan los momentos más épicos.

En esta ocasión, a través de redes sociales se viralizó una grabación de la afición mexicana conviviendo en el FIFA Fan Festival de Guadalajara, en la Plaza Liberación, entre la Catedral y el Teatro Degollado.

Este domingo 14 de junio se llevó a cabo el enfrentamiento entre Japón y Países Bajos en el Estadio de Dallas, en la apertura del Grupo F, donde ambas selecciones lograron dos anotaciones, finalizando el encuentro con un empate.

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La Selección de Japón se enfrentó en la cancha a Países Bajos, quedando en un empate de 2 a 2 anotaciones. Foto: FIFA

Aficionados hacen la "genkidama" para apoyar a Japón

En plataformas digitales, la hinchada mexicana ha demostrado su recibimiento cálido a los visitantes extranjeros y su apoyo al resto de selecciones, con un espíritu de hermandad y unión impulsado por la pasión futbolera.

En el Fan Fest, aficionados mostraron su apoyo al país asiático ejecutando la famosa técnica "genkidama" de la popular serie japonesa Dragon Ball Z, creada por el poderoso Kaio-sama del Norte y aprendida por Goku en el Otro Mundo.

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Esta técnica consiste en recolectar una pequeña porción de energía de todos los seres vivos, como plantas y el entorno, para formar una esfera destructiva. Para ello, las personas deben levantar los brazos y pedir a los seres vivos que donen su energía o su Ki, esto es, energía vital o fuerza espiritual.

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Pero que hacían en México haciendo una genkidama para que ganara Japón 😭😭😭 pic.twitter.com/WwIYS4HtL9 — Jeff (@JeffFcb14) June 14, 2026

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