Los aficionados del fútbol japoneses han llamada la atención del mundo entero luego de mostrar su famoso sentido de educación durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La muestra ocurrió durante el primer partido del Grupo F del campeonato, el cual enfrentó a Países Bajos y Japón en el Estadio Dallas, en Texas, el pasado domingo 14 de junio.

Luego de que el reloj reglamentario cumpliera los 90 minutos —más los añadidos—, el encuentro entre los neerlandeses y los japoneses cerró en empate de 2-2 (una sorpresa para todos los que favorecían al equipo europeo) y dejó una escena memorable por parte del público del país asiático.

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Al inicio del partido la afición de los Samuráis Azules mostró sus bolsas de basura vacías, las cuales serían empleadas al término del enfrentamiento. Foto: X

Japoneses limpian el Estadio Dallas tras partido de Países Bajos vs. Japón

A través de redes sociales se volvió viral un video publicado por la FIFA en el que se capturó cómo la afición japonesa recoge la basura del estadio al término del partido.

En las imágenes se ve a los espectadores de los Samuráis Azules recorrer las gradas retirando vasos, botellas, platos, servilletas, entre otros residuos, y colocándolos en bolsas azules que todos traen consigo.

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Japoneses recogiendo basura en el Estadio Dallas tras el partido de Japón vs Países Bajos. Foto: Reuters

¿Por qué los japoneses limpian el estadio tras un juego?

El video de la asociación incluye una pequeña entrevista en la que una mujer de la afición japonesa explica que esta actividad es parte de la cultura del país y es una manera de demostrar respeto a todos los involucrados en el evento.

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The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect. 🤝🇯🇵 pic.twitter.com/o9qJUOLefY — FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026

"Respeto por todo. Respeto por los jugadores, por los aficionados y también por el estadio. Es un honor para nosotros estar aquí, así que no queremos dejarlo todo hecho un desastre. Creo que esa es la razón por la que lo hacemos", comentó la mujer.

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Esta acción no es exclusiva del fútbol y se ha presenciado a los ciudadanos del país asiático realizarla en una variedad de eventos deportivos como el Clásico Mundial de Béisbol.

El gesto ha sido interpretado como una demostración del nivel de educación que maneja la cultura japonesa y como una acción que debería ser replicada por la afición de todos los países. A través de redes sociales miles de personas continúan aplaudiendo el sentido de responsabilidad y la disciplina de los Samuráis Azules.

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