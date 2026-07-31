Bajo una monumental bandera con 50 estrellas, un fondo azul y líneas horizontales rojas y blancas se conmemoró en la nueva Embajada de Estados Unidos en México el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

Con el embajador Ronald Johnson y su esposa Alina como anfitriones, en la embajada, considerada la instalación del Departamento de Estado más grande fuera de Estados Unidos, desfilaron influencers, periodistas, empresarios, diplomáticos, militares y políticos de oposición y de la autollamada Cuarta Transformación.

La figura de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tuvo un saludo especial desde el templete.

Entre besos, abrazos y apretones de manos, todos convivieron en un ambiente de cordialidad y respeto, ante la figura de un Tío Sam presente. Por un momento se olvidaron los casos de Ismael El Mayo Zambada y de las actuaciones del ICE.

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, y Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, ayer en una charla durante la inauguración de la embajada. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

La gobernadora Mara Lezama de Quintana Roo, el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla, el mandatario queretano Mauricio Kuri; la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y el exaspirante presidencial Eduardo Verástegui se hicieron presentes.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, también estuvo presente en el evento. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

También los empresarios Larry Rubin, Carlos Slim y Francisco Cervantes se congregaron en el evento en el que el embajador destacó la relación bilateral y la comunicación entre el mandatario Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La nueva embajada, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo y que es considerada como un “búnker” por sus estrictas medidas de seguridad, retumbó con las entonaciones de los himnos de Estados Unidos y de México.

La cantante Lila Downs se llevó los aplausos por cantar el Himno Nacional Mexicano, mientras que la presentación de los colores de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la bandera estadounidense fue un momento emotivo.

La cantante Lila Downs se llevó los aplausos por cantar el Himno Nacional Mexicano durante la ceremonia diplomática. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Una oración por ambas naciones también fue escuchada, mientras que un video expuso la trayectoria militar del representante de Estados Unidos en territorio mexicano.

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En su intervención, el canciller Roberto Velasco llevó al embajador y a la comunidad estadounidense el saludo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Con la franqueza que permite la amistad” de ambos países, aprovechó para alzar la voz ante Johnson por los connacionales en Estados Unidos.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que la coordinación entre ambos países se siente en México y Estados Unidos en materia de seguridad.

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Con las banderas de los dos países de fondo, el canciller pronunció que millones de personas de origen mexicano ya forman parte de la vida estadounidense y que su trabajo es parte de la prosperidad.

Además, celebró que la relación bilateral es de las más integradas del mundo, y bajo el liderazgo de Sheinbaum y Trump mantienen una comunicación directa, franca y constante.

El titular de la SRE también recalcó que la cooperación descansa en los principios de soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

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“Trabajamos juntos frente a las organizaciones criminales transnacionales y al tráfico ilícito de drogas y de armas. Y sobre esa base, los resultados se sienten en los dos países”, aseveró.

Velasco no dejó de lado avances “muy concretos” en temas como el gusano barrenador, el cumplimiento del tratado de agua y sanidad alimentaria, entre otros.

“A esa misma capacidad responde el T-MEC: tres economías vecinas complementarias, capaces de producir juntas porque por separado tendríamos que ir a comparar a otras regiones”, expresó al destacar las conversaciones en curso que son una oportunidad para fortalecerlo.

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Luciendo una corbata roja, Ronald Johnson puso énfasis en su discurso al tema de seguridad y celebró el trabajo “hombro con hombro” de las agencias para beneficio de ambos países.

También resaltó diversas acciones contra los cárteles del narcotráfico, como el abatimiento del capo Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

“Cuando trabajamos juntos ambas naciones se benefician. Nuestra relación debe ser la envidia del mundo y a nosotros nos toca lograrlo”, expresó al declarar que “estamos escribiendo un nuevo capítulo de nuestra historia compartida”.

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Ante mexicanos y estadounidense, mencionó en la embajada que la frontera entre México y Estados Unidos es la más segura de la historia, pero admitió que aún queda mucho por hacer. Mencionó que las muertes por sobredosis en su país han disminuido 35%.

No dejó pasar que en su país se han incautado más de 50 mil armas de fuego, mientras que México ha realizado “decomisos históricos” de narcóticos y ha desmantelado miles de laboratorios de elaboración de drogas.

Ante el canciller Roberto Velasco Álvarez, mencionó que personas buscadas por la justicia han sido trasladadas de México a Estados Unidos y más de 300 fugitivos han sido devueltos de su país a territorio mexicano.

“Nuestras agencias de seguridad continúan trabajando hombro con hombro, compartiendo información para combatir a las organizaciones criminales trasnacionales y terroristas, incluidas las operaciones dirigidas contra El Mencho y otros líderes de los cárteles, así como contra cuatro de los 10 fugitivos más buscados por el FBI”, pronunció enfático.

Apuntó también que ambas naciones tienen “la fortaleza, el talento y la determinación para seguir teniendo éxito”.

Ronald Johnson apostó por construir un futuro más brillante, más próspero y más seguro que el que cualquiera de nuestros países podría alcanzar por sí solo.

Tanto Velasco como Johnson reconocieron el trabajo hecho, con Canadá, para albergar el Mundial de Futbol que recibió al mundo como una sola región.

Un brindis culminó con el reforzamiento de la amistad entre México y Estados Unidos, para después dar paso a la fiesta.

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