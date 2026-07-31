Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "terrible" la situación en Ceuta y opinó que su país vivirá lo mismo si la oposición demócrata gana las elecciones presidenciales de 2028.

"Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", expresó el líder republicano en declaraciones a la cadena Fox News.

Trump, cuyo gobierno frenó los flujos migratorios en la frontera con México y restringió el acceso al asilo, advirtió a los estadounidenses que "no vivirán muy bien" si ganan los demócratas.

También calificó de "invasión" la crisis migratoria de Ceuta, donde miles de personas provenientes de Marruecos cruzaron la frontera de forma irregular, y dijo que España "no sabe" cómo responder.

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Miles de personas provenientes de Marruecos entraron el jueves de forma irregular en Ceuta, una crisis migratoria que ha dejado al menos 34 muertos.

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Según el Ministerio del Interior español, ya han retornado hacia Marruecos más de 25 mil de las aproximadamente 49 mil personas que cruzaron la frontera.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, condenó lo que ha considerado un "ataque" y "una violación de la integridad territorial de España".

La Casa Blanca, aliada del gobierno marroquí, culpó el jueves a "las políticas globalistas de extrema izquierda" del gobierno de Sánchez del caos en Ceuta.

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Primer ministro británico ofrece ayuda a España por crisis en Ceuta

Sobre la situación en el clave español, el primer ministro británico, Andy Burnham, dijo que la crisis migratoria desatada en la ciudad española es "causa de preocupación", además de "obviamente, un problema para el gobierno español".

En declaraciones desde Sheffield (norte de Inglaterra), Burnham añadió que ha ofrecido ayuda al gobierno de España: "Estamos en contacto con el gobierno español, las autoridades allí, para proveer apoyo, además de entender las implicaciones de la situación".

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No abundó en más detalles sobre la cuestión, y la conversación con los periodistas rápidamente derivó hacia las cuestiones migratorias que afectan al Reino Unido, donde la noche del miércoles se registró la llegada más masiva (752 personas) de inmigrantes ilegales en lo que va de año.

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