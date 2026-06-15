¿Qué hacían reunidos en un evento Victoria Beckham y Tom Cruise juntos?, acompañaban a David Beckham en la entrega de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, pero, mientras el excentro campista recibía el reconocimiento, el actor besaba la mano de la esposa de su amigo, lo que generó revuelo en redes.

Mientras el futbolista británico llevaba a cabo su discurso, Tom, que se encontraba sentado entre Victoria y Romeo, uno de los hijos del matrimonio, palpó el hombró de la exSpice Girls, antes de besarlo el dorso de una de sus manos.

La reacción de la empresaria y diseñadora de modas causó agitación, ya que su mirada, afirman en redes, connotaba cierta correspondencia que, algunos, se han aventurado a sugerir que, posiblemente, se trataba de un tipo de coquetería.

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La amistad de los Beckhman con el actor de "Misión imposible" data, según "Daily mail" de 2007, cuando la pareja se mudó a Los Ángeles, California, ciudad en donde también reside el actor.

Y si bien, para usuarios en internet, el gesto fue demasiado osado, no pareció que para la familia lo fuera o, al menos, para Romeo, el hijo de Victoria y David, de 23 años, que cuando sucedía el gesto de cercanía entre su madre y el actor, ni siquiera se inmutó.

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🚨 TOM CRUISE CAN'T KEEP HIS HANDS AND LIPS OFF DAVID BECKHAM'S WIFE — AND THE INTERNET IS MELTING DOWN



This video showing Tom Cruise kissing and affectionately touching Victoria Beckham is going viral.



Some people say it's completely normal.

Others say it's uncomfortable,… pic.twitter.com/Tt7n6tS83U — HustleBitch (@HustleBitch_) June 15, 2026

Más adelante, el actor, originario de Siracura, Nueva Yok, tomó la palabra, para mostrar la gran admiración y respeto que siente por Beckhman.

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"Mucho antes de los trofeos, los estadios llenos, la fama mundial y el reconocimiento, había un joven con un sueño y, la determinación y disciplina para ganarse todo, vino después", expresó.

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A su vez, Victoria, quien se casó con el futbolista, hace 27 años, dedicó un emotivo mensaje que provocó la ovación de las y los presentes.

"La mayoría de ustedes, conocerán a David como deportista, empresario y activista pero, detrás de esos títulos, hay un hombre que siempre se ha caracterizado por su carácter, su impetú, su determinación y su ambición son bien conocidos por todos, pero también me gustaría destacar su bondad, su lealtad y su compromiso con las personas que ama", espetó.

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