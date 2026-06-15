A dos meses de que Citlalli Hernández Mora renunció a la Secretaría de las Mujeres para ayudar electoralmente a Morena rumbo a los comicios de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la nueva titular de esta dependencia federal será Laura Itzel Castillo Juárez, actual presidenta del Senado de la República.

Sin embargo, la Mandataria federal aclaró que la legisladora de Morena se incorporará al Gabinete una vez que concluya sus funciones al frente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, periodo que concluirá el próximo 31 de agosto.

Durante la “Mañanera del Pueblo” de este lunes, Sheinbaum Pardo informó que la dependencia federal continúa operando bajo la responsabilidad de Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias.

Lee también Morena impugna elección en Coahuila; va por tumbar las 16 diputaciones locales ganadas por el PRI

Citlalli Hernández Mora, exsecretaria de las Mujeres y presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Foto: Especial

La “histórica” Secretaría de las Mujeres en el olvido tras salida de Citlalli Hernández

La Secretaría de las Mujeres, creada como un supuesto “acto histórico” en favor de las niñas y víctimas de violencia, cayó en el olvido después de la salida de Citlalli Hernández Mora el pasado 16 de abril de este año.

Más de un mes después de la renuncia, el lunes 18 de mayo la presidenta Sheinbaum aseguró que ya tenía definido el relevo de Hernández Mora y garantizó que la información se presentaría esa misma semana, promesa que al final no se cumplió.

[Publicidad]

Según justificó la Mandataria federal, la tardanza en este nombramiento se debió a que “estaba revisando el perfil de las compañeras”. No obstante, otros cambios en el gabinete se realizaron durante el mismo día que un funcionario federal presentó su renuncia. Ejemplos de esto son Cancillería, Hacienda, Consejería Jurídica e incluso Bienestar.

Ahora, pese a la designación de Laura Itzel Castillo al frente de la Secretaría de las Mujeres, la dependencia federal tendrá que permanecer acéfala al menos hasta septiembre, mes en el que la morenista ya no tendrá la responsabilidad legislativa que actualmente ostenta en la Mesa Directiva.

Lee también Caen en Sinaloa 11 presuntos delincuentes; autoridades identifican a "El 24", líder regional de facción "Chapo Isidro"

[Publicidad]

Paulina Rubio, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Foto: Especial

Oposición acusa desinterés en la Secretaría de las Mujeres

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Paulina Rubio, del PAN, consideró como noticia buena que luego de la exigencia de su bancada por fin se nombrara a la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres.

Sin embargo, reprobó que “la primera PresidentA con A” piense que no hay prisa y tenga que esperar a que la hoy presidenta del Senado concluya sus funciones para asumir esta responsabilidad encomendada.

Apenas ayer, diputadas federales de Acción Nacional condenaron en un comunicado que las mujeres dejaron de ser una prioridad para la llamada Cuarta Transformación.

[Publicidad]

“Es una pena que algo que se presumía elevar a rango de Secretaría, como la atención a las mujeres, hoy sea un área en el olvido”, aseveró Rubio.

em/apr