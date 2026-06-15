Autoridades federales detuvieron en Sinaloa a Iván Raymundo Olivas Reyes, alias “El 24”, Patricio Albarrán Patiño, alias “Pato”, Esequiel Bueno Madero y Jorge Aruanjo Madriles, integrantes de la facción "Chapo Isidro".

Los uniformados les aseguraron dos vehículos, cuatro armas de fuego largas, un arma de fuego corta, ocho cargadores y un chaleco táctico.

De acuerdo a las investigaciones “El 24’”, es identificado como jefe de zona de este grupo delictivo.

Autoridades federales detienen en Sinaloa a “El 24” y a 10 integrantes de la facción ‘’Chapo Isidro’’. Foto: Especial

El Gabinete de Seguridad informó que como parte del reforzamiento de seguridad en la entidad, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General (FGE), ambas de la entidad, detuvieron a 11 personas.

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En Culiacán y Mocorito, se detuvo a cuatro hombres, entre ellos “El 24” Iván “N”, les aseguraron dos vehículos, cuatro armas largas, un arma corta, ocho cargadores y un chaleco táctico.

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En Concordia, en el poblado Las Iguanas, se incautó un arma larga, 46 cargadores y 3,001 cartuchos.

Autoridades federales detienen en Sinaloa a 11 integrantes de células delictivas generadoras de violencia. Foto: Especial

En El Rosario, en el poblado Las Habitas, se detuvo a cuatro personas, entre ellas uno de nacionalidad extranjera y un menor, se les aseguró un fusil Barrett, 11 armas largas, 158 cargadores, 835 cartuchos, cinco chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

En Mocorito, en el Ranchito de los Gaxiola, se detuvo a un sujeto, le aseguraron seis armas largas, siete cargadores, 210 cartuchos, dos chalecos tácticos, siete kilos de goma de opio y un vehículo con reporte de robo.

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En Mazatlán, en el poblado La Noria, durante recorridos terrestres, se aseguraron 951 cartuchos, cinco cargadores y una cuatrimoto.

También en Mazatlán, en la localidad La Amole, se detuvo a tres personas, uno de ellos de nacionalidad extranjera, les aseguraron cinco armas largas, un arma corta, 29 cargadores, mil 280 cartuchos, tres chalecos tácticos y tres placas balísticas.

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En San Ignacio, al efectuar recorridos de seguridad se localizaron siete artefactos explosivos improvisados, 29 estopines eléctricos, 49 estopines de retardo y seis salchichas explosivas.

En Escuinapa, en la estación Fitosanitaria La Concha se localizó un bulto que contenía cinco armas largas, 29 cargadores, 590 cartuchos, tres chalecos tácticos y cinco culatas para arma larga.

Autoridades federales detienen en Sinaloa a 11 integrantes de células delictivas generadoras de violencia. Foto: Especial

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En Elota, en inmediaciones del poblado Casas Grandes, se localizó un campamento donde se aseguraron cuatro armas largas, 56 cartuchos, 10 cargadores, un chaleco y ropa táctica.

En los municipios de Culiacán y Cosalá, en los poblados La Pluma de la Gallina, Bacatá, El Sauce, Las Amargosas y La Vuelta del Cerro, se inhabilitaron seis áreas de concentración de material diverso, se aseguraron tres armas largas, cinco cargadores, 217 cartuchos, un reactor de síntesis orgánica, cinco mil 490 litros y 250 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetaminas.

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 110 millones de pesos.

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Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia e impedir la distribución de drogas sintéticas, para contribuir a la construcción de la paz y la seguridad en beneficio de la población.

em/apr