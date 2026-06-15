En el cuarto día del Fan Fest en el Zócalo capitalino donde se transmiten en vivo los partidos del Mundial 2026, permanecen vallas metálicas en los accesos.

EL UNIVERSAL pudo constatar que para ingresar al festival están dos accesos ubicados sobre 20 de Noviembre y la avenida 5 de Febrero, donde personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizan revisiones de mochilas y pertenencias.

Fan Fest del Mundial en el Zócalo mantiene filtros de seguridad. Foto: Arantxa Meave

Durante la revisión, el personal solicita a los visitantes desechar bebidas y alimentos antes de ingresar.

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Las salidas se realizan por los mismos puntos de acceso.

Al salir, se observó que los asistentes realizan largas filas y en esta etapa ya no se efectúan revisiones de seguridad.

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Fan Fest del Mundial en el Zócalo mantiene filtros de seguridad. Foto: Arantxa Meave

A dos calles de distancia del acceso ubicado en 20 de Noviembre, a la altura de República de El Salvador, permanece instalado el campamento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por lo que no se observaron decoraciones grandes en esa zona.

LL