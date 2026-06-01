La Secretaría de las Mujeres condenó el caso del profesor Víctor "N", un hombre de aproximadamente 50 años, acusado de involucrarse con una alumna menor de edad de 14 años, y rechazó cualquier forma de normalización o justificación de relaciones entre personas adultas y menores de edad.

A través de un comunicado, explicó que, tras ser detenido, el agresor logró su libertad mediante jueces que omitieron juzgar con perspectiva de género y con protección a las infancias, por lo que aseveró que estos hechos constituyen una grave vulneración de los derechos de la adolescente.

En ese sentido, explicó que las decisiones judiciales en asuntos que involucran posibles delitos contra niñas, niños y adolescentes deben garantizar el acceso efectivo a la justicia integral y a la protección de las víctimas.

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Precisó que las relaciones entre personas adultas y menores de edad no pueden verse bajo parámetros de igualdad o libre consentimiento propios de las relaciones entre adultos, porque la diferencia de edad y condiciones de poder genera una situación de especial riesgo para niñas, niños y adolescentes, por lo que la situación debe atenderse con perspectiva de género y conforme a la ley.

Por ello, la dependencia hizo un llamado a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia para que sus actuaciones se apeguen estrictamente a los principios de protección integral de la niñez, perspectiva de género e interés superior de la infancia y confió en que las autoridades competentes sancionarán al agresor y procurarán justicia integral para la víctima.

Además, reiteró su compromiso de acompañar todas las acciones encaminadas a garantizar la seguridad, la dignidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

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