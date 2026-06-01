Héctor Parra encontró la forma de acompañar a su hija, Daniela Parra, en uno de los proyectos más importantes de su vida.

Aunque permanece en prisión desde 2021, cumpliendo una sentencia por corrupción y abuso de menores, el actor se hizo presente en las transmisiones de "MasterChef México 24/7", esto para desearle suerte a la joven.

La sorpresa ocurrió minutos antes de que se anunciara al segundo eliminado de la temporada. Sin conocer lo que que le tenían preparado, Daniela fue llamada por la conductora, Claudia Lizaldi, para que participara en una actividad especial.

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Lizaldi le pidió que cerrara los ojos y pensara en la persona que más extrañaba. Segundos después, la voz del actor comenzó a escucharse en el foro.

"¡Hello muñe hermosa!, ¿cómo estás, cómo va todo? Estoy cada día más orgulloso de ti y feliz de la vida, y vas para delante nena, y no te me pongas triste, mamacita", dijo en un mensaje grabado.

La reacción de Daniela fue inmediata. Mientras escuchaba las palabras de su papá, rompió en llanto e intentó contener la emoción frente a sus compañeros.

A lo largo del audio, Héctor Parra le recordó que continúa acompañándola pese a la distancia y que sigue de cerca cada uno de sus pasos dentro de la competencia.

"Sabes que estoy contigo, tú sabes que estemos donde estemos y a pesar de la distancia nuestros corazones están juntos y estoy contigo apoyándote", expresó.

El actor también destacó la fortaleza de su hija y le pidió mantenerse firme ante cualquier dificultad que pueda enfrentar durante el reality.

"Quiero que sepas que eres fuerte, creo en ti y pa'lante", señaló.

Una vez que el audio concluyó, Lizaldi cuestionó a Daniela sobre lo que más extrañaba de su padre. Conmovida, la chica respondió que además de sus consejos, lo que más hecho de menos son sus abrazos. Asimismo, aprovechó el momento para dedicarle unas palabras.

"Te amo. Te amo pa', con todo mi corazón y te llevo siempre aquí conmigo y tú sabes que por ti hago todo lo que estoy haciendo", dijo entre lágrimas.

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