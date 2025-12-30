El actor Héctor Parra se alista para salir de prisión muy pronto, desde que fue acusado de abuso sexual por su hija menor, Alexa Hoffman, a quien tuvo con la también actriz Ginny Hoffman, Parra ha asegurado que es inocente, y en esta camino para demostrar su inocencia, ha caminado junto a su hija mayor Daniela Parra, quien no lo ha dejado solo y con quien se reunió hace unos días para celebrar Navidad.

Fue desde el reclusorio Oriente, desde donde el actor habló confiado de lo que cree que le espera para el 2026 tras ser sentenciado por corrupción de menores a 12 años y 6 meses de prisión.

Todo comenzó en junio de 2021, cuando Héctor Parra es detenido a las afueras de su casa, por el presunto delito de abuso sexual, tras la acusación de su hija menor Alexa, quien asegura que fue víctima de tocamientos de su padre desde los seis y hasta los 14 años de edad.

A lo largo de cuatro años, el actor ha luchado por demostrar su inocencia, actualmente su equipo legal presentó un nuevo amparo con la intención de modificar o revertir la sentencia que mantiene a Parra, recurso legal al que le tienen mucha fe tanto Héctor como su hija Daniela.

Lee también: Cronología del caso Héctor Parra: de la acusación de Alexa Hoffman a la reducción de su condena

Héctor Parra, esperanzado en salir de prisión en 2026

Daniela Parra se mostró muy feliz de visitar en prisión a su papá, el actor Héctor Parra, quien recibió a su hija y Diego, el novio de Daniela, a quien considera como un hijo, además, tres de sus mejores amigas también lo visitaron.

Conmovido al salir del reclusorio Oriente, es como se mostró Diego, quien compartió que fue muy especial la convivencia con Héctor, pues dijo, Dios estaba sentado con ellos.

"Hoy estuvo Dios en la mesa con nosotros y lo que nos dijo fue que ahí viene lo bueno, que ahí viene lo chido", compartió al borde del llanto.

Héctor Parra recibió visita navideña de su hija Daniela, su novio y unas amigas, quienes se mostraron ilusionados con la idea de que el actor quede libre en 2026.

Las amigas de Parra presumieron las carta de Navidad que les dio a todos el actor, quien tuvo una llamada telefónica con su hija Daniela tras la visita al reclusorio, donde le llevaron despensa y comida para celebrar.

Lee también: Daniela, hija de Héctor Parra, se lanza contra Sergio Mayer: “él fue quien metió a mi papá a la cárcel”

Parra describió lo vivido como "genial, increíble y maravilloso", externó sus buenos deseos para estas fechas de fiesta y se dijo agradecido por la visita de su hija, yerno y amigas.

"Hoy que me vinieron a visitar, me hicieron el más feliz, me revivieron la fe, la esperanza, el amor, me dejaron el pecho lleno de amor todos los que vinieron", expresó entusiasmado.

Dijo que la gente que confía en él también está en su corazón y destacó que lo más bonito es tener el corazón lleno de amor, como lo tiene él.

Predijo que el 2026 será un año muy padre para todos, un mejor año que el 2025, y advirtió que se preparen todos porque ahora sí habrá baile y pastel porque se viene su salida.

"Que todo mundo se prepare y ahora sí vayan ensayando los prohibidos porque vamos a bailar muy pronto 'Carmen se me perdió la cadenita' y que vayan haciendo la coperacha para el pastel", expresó.

Lee también: Héctor Parra perdona a su hija Alexa Hoffman porque sabe que podría estar amenazada

Su hija Daniela se unió a este deseo de su padre, quien casi lleva cinco años preso, algo injusto para sus amigas, quienes confesaron que aunque les da mucho gusto ver a Héctor tan positivo, para ellas cada visita es agridulce, debido a que piensan que el actor nunca debió pisar la cárcel, pues aseguran, es inocente.

rad