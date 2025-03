Daniela Parra señala al exdiputado federal Sergio Mayer como el culpable de que su papá Héctor Parra esté en la cárcel, pues afirma que gracias a la influencia política del también actor y exdiputado, su papá lleva casi cuatro años preso.

Daniela, quien se sumó a la Marcha en contra de las denuncias injustas, dijo ante la prensa que el caso de su padre es un buen ejemplo de una injusticia, pues reiteró que Héctor Parra es inocente a pesar de que su hermana Alexa Hoffman lo haya acusado de corrupción de menores, delito por el que fue condenado a 12 años y seis meses de prisión.

Molesta, la hija mayor de Héctor Parra condenó la actuación mañosa de Sergio Mayer, quien expresó públicamente su apoyo a Alexa Hoffman, asegurando que su labor era ayudar a las víctimas de abuso sexual y violencia de género. Aconsejó a Alexa y su madre sobre cómo proceder legalmente contra Héctor Parra.

Mayer habló públicamente, y en varias ocasiones, sobre el caso, incluyendo su participación en el reality show "La Casa de los Famosos", donde compartió detalles sobre su apoyo a Alexa y criticó intentos de desacreditar su testimonio.

Daniela Parra tacha de mentiroso a Sergio Mayer

Aunque a Daniela Parra no el interesa en lo absoluto tener algún acercamiento con Sergio Mayer, al hacer un recuento del caso de su papá, reiteró lo que ha dicho con anterioridad:

"Lo he dicho desde el día uno, él fue quien metió a mi papá a la cárcel, con sus influencias de Diputado, de servidor público, hizo que mi papá estuviera en la cárcel, casi cuatro años en la cárcel", lamentó.

Reiteró que justamente por las injusticias de las que ha sido víctima se padre, era que estaba en la Marcha:

"Por eso estamos aquí, no puede ser que por peritos que ni siquiera tienen vela en el entierro estemos aquí", expresó.

Pese al enojo que la provoca la situación, Daniela Parra no busca hablar con Mayer, pues para ella es un hombre que sólo dice mentiras.

"No me interesa, todo lo que sale a hablar son mentiras entonces no me interesa hablar con ese tipo de personas".

