La Secretaría de las Mujeres, dependencia federal que fue definida durante su fundación como “un acto de justicia histórica”, cumple este domingo 46 días sin titular, después de que Citlalli Hernández Mora dejó este encargo para apoyar a Morena rumbo a los comicios de 2027.

Tras mes y medio de ser una institución acéfala, Hernández Mora defendió en redes sociales que la Secretaría de las Mujeres opera con normalidad pese a su salida, “porque desde sus inicios fue construida sin que dependiera de una sola persona”.

“Hay una encargada de despacho, hay un Plan Anual, metas, líneas de acción, planificación y acciones proyectadas [...] Todas las compañeras siguen trabajando en ello”, justificó la hoy presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

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Para demostrar el funcionamiento de la dependencia, la exsecretaria de las Mujeres compartió el Primer Informe de labores, realizado bajo su conducción, en donde garantizó que encabezar este organismo fue “el más alto honor de servicio” al país.

Entre sus acciones, destacó el lanzamiento de la Estrategia Tejedoras de la Patria, la elaboración y difusión de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, la presentación de la Línea de Bienestar para las Mujeres y las Asambleas de Mujeres Voces por la igualdad y contra las violencias.

Citlalli Hernández Mora, exsecretaria de las Mujeres y presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Foto: Especial

Sheinbaum reconoce tardanza por “revisión de perfiles”

El lunes 18 de mayo pasado, la presidenta Sheinbaum garantizó durante su conferencia mañanera que ya tenía definida a la persona que relevaría a Citlalli Hernández Mora en el liderazgo de esta institución y afirmó que la designación se conocería esa misma semana, promesa que no se cumplió.

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Sheinbaum Pardo explicó que hay una demora en este nombramiento porque “estaba revisando los perfiles de las compañeras”. Sin embargo, aún se desconoce quién podría dar continuidad al trabajo iniciado por Hernández Mora.

Dos perfiles que podrían asumir la titularidad de la Secretaría de las Mujeres son María Elvira Concheiro Bórquez, subsecretaria de Igualdad Sustantiva e Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias.

Ambas fueron calificadas por la Mandataria federal como “muy buenas” en su labor dentro de esta dependencia.

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Creada por la primera presidenta de México, la Secretaría de las Mujeres entró en funciones el 1 de enero de 2025. Durante su inauguración, la dependencia federal celebró en un pronunciamiento este “acto de justicia” que, dijo, se conquistó con el sueño y la lucha incansable de millones de mujeres a lo largo de la historia.

En su fundación, aseguró ser el eco de las que lucharon antes, las que resisten hoy y el legado para las que vendrán mañana. Pese a estas promesas, hoy la Secretaría de las Mujeres permanece en el olvido del gobierno federal.

Otros cambios y relevos del gabinete de Sheinbaum se consolidaron durante el mismo día que un titular dejó alguna dependencia, como el caso de las secretarías de Agricultura, Relaciones Exteriores y Hacienda.

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Hernández Mora se despidió de la titularidad de esta dependencia el pasado 16 de abril, día en el que se dio a conocer que fue designada por Luisa María Alcalde Luján como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, debido a su experiencia previa en procesos electorales federales.

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