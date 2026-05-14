La senadora del PAN, Lilly Téllez, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, discutieron, a través de redes sociales, por la visita de la titular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México.

Luego que Díaz Ayuso acusó ante un medio de comunicación que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó reventar su agenda, la senadora panista mostró su apoyo.

Lilly Téllez aseguró que la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, "coordinó una operación de Estado para echar a Díaz Ayuso de México".

Como respuesta, Citlalli Hernández salió en defensa de Sheinbaum y llamó a Téllez "cabildera de Washington", y dijo que sí la presidenta de la Comunidad de Madrid se fue de México fue "porque quiso".

"Si no le fue bien en su visita es porque el panismo la engañó al no entender que el pueblo de México es sabio y politizado, no es culpa de nadie más", escribió en redes sociales.

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Lilly Téllez afirmó que conoció a Citlalli Hernández y su supuesta "forma de operar". Además, la llamó "pandillera pagada por narcopolíticos". "Tienes las manos sucias de dinero con sangre. Pero como te lo advertí, la justicia ya te está quitando la máscara", respondió.

Ante esto, la morenista reviró, "yo de ti, sólo sé que no andas bien", también acusó a la senadora de "trabajar para delincuentes de cuello blanco".

"Mi honorabilidad es una fuerza política y moral que me permite responderte con firmeza. Tus narrativas ficticias no confunden a nadie, de hecho dan risa y pena", contestó.

Téllez expresó que la extitular de la Secretaría de Mujeres carece de moral, "manejas dinero del narcopacto y tu única fuerza, es la fuerza bruta. Te dije que tarde o temprano se sabría la verdad y esto apenas empieza".

En un primer momento, la presidenta de la Comunidad de España viajaría a México del 3 al 12 de mayo, pero el pasado 8 de mayo anunció la conclusión anticipada.

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