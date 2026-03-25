El debate del Plan B derivó en una ríspida confrontación y acusaciones entre la panistas Lily Téllez y el morenista Saúl Monreal.

En tribuna, Lily Téllez, acusó a los morenistas de tener un narco pacto con el crimen que instrumentó el expresidente López Obrador y aseguró que con el “Plan B" hará de las elecciones en México la mayor lavadora de dinero de los cárteles para fines electorales”.

“Todos ustedes están manchados de dinero sucio. ¡Qué bueno que va entrando ahí el coordinador de los mafiosos!”, dijo señalando al senador Adán Augusto López.

Intenso intercambio verbal entre el senador Saúl Monreal, de Morena, y Lily Téllez, del PAN durante la discusión del Plan B en materia electoral (25 de marzo de 2026). Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

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De inmediato y en tribuna, el zacatecano Saúl Monreal rechazó las acusaciones, lo que derivó en que Lily Téllez le empezara a gritar “narco, narco” mientras grababa al morenista y se acercó a un metro de la tribuna.

Monreal, molesto, la retó a demostrar que es narco y le empezó a gritar “hipócrita, hipócrita”. La tensión subía, cuando la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, llamó al orden, por lo que por varios minutos continuó el intercambio de acusaciones.

Intenso intercambio verbal entre el senador Saúl Monreal, de Morena, y Lily Téllez, del PAN durante la discusión del Plan B en materia electoral (25 de marzo de 2026). Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

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