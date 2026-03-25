Más Información

Avalan en Senado Plan B de Sheinbaum; PT frena revocación de mandato en 2027

Avalan en Senado Plan B de Sheinbaum; PT frena revocación de mandato en 2027

PT va con el "Plan B", pero sin revocación de mandato; acompañamos a Sheinbaum y estaremos con ella hasta 2030: Alberto Anaya

PT va con el "Plan B", pero sin revocación de mandato; acompañamos a Sheinbaum y estaremos con ella hasta 2030: Alberto Anaya

"Es un narco" y "demuéstremelo"; Saúl Monreal y Lilly Telléz tienen encontronazo durante debate del "Plan B" en el Senado

"Es un narco" y "demuéstremelo"; Saúl Monreal y Lilly Telléz tienen encontronazo durante debate del "Plan B" en el Senado

Un 14% de usuarios están registrados en el padrón nacional de Telefonía Móvil; suman 22 millones

Un 14% de usuarios están registrados en el padrón nacional de Telefonía Móvil; suman 22 millones

¿El CJNG estará en la banca durante el Mundial 2026?; expertos en seguridad analizan el panorama tras la muerte de "El Mencho"

¿El CJNG estará en la banca durante el Mundial 2026?; expertos en seguridad analizan el panorama tras la muerte de "El Mencho"

Ambientalistas acusan al gobierno de no atender derrame de petróleo en el Golfo de México; exigen transparencia

Ambientalistas acusan al gobierno de no atender derrame de petróleo en el Golfo de México; exigen transparencia

El debate del derivó en una ríspida confrontación y acusaciones entre la panistas Lily Téllez y el morenista Saúl Monreal.

En tribuna, Lily Téllez, acusó a los morenistas de tener un narco pacto con el crimen que instrumentó el expresidente López Obrador y aseguró que con el “Plan B" hará de las elecciones en México la mayor lavadora de dinero de los cárteles para fines electorales”.

“Todos ustedes están manchados de dinero sucio. ¡Qué bueno que va entrando ahí el coordinador de los mafiosos!”, dijo señalando al senador Adán Augusto López.

Intenso intercambio verbal entre el senador Saúl Monreal, de Morena, y Lily Téllez, del PAN durante la discusión del Plan B en materia electoral (25 de marzo de 2026). Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Intenso intercambio verbal entre el senador Saúl Monreal, de Morena, y Lily Téllez, del PAN durante la discusión del Plan B en materia electoral (25 de marzo de 2026). Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Lee también

De inmediato y en tribuna, el zacatecano Saúl Monreal rechazó las acusaciones, lo que derivó en que Lily Téllez le empezara a gritar “narco, narco” mientras grababa al morenista y se acercó a un metro de la tribuna.

Monreal, molesto, la retó a demostrar que es narco y le empezó a gritar “hipócrita, hipócrita”. La tensión subía, cuando la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, llamó al orden, por lo que por varios minutos continuó el intercambio de acusaciones.

Intenso intercambio verbal entre el senador Saúl Monreal, de Morena, y Lily Téllez, del PAN durante la discusión del Plan B en materia electoral (25 de marzo de 2026). Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Intenso intercambio verbal entre el senador Saúl Monreal, de Morena, y Lily Téllez, del PAN durante la discusión del Plan B en materia electoral (25 de marzo de 2026). Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]