Este miércoles 25 de marzo, el pleno del Senado de la República decidirá si aprueba o no el Plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La iniciativa propuesta por la titular del Ejecutivo necesita mayoría calificada, o sea, 86 votos de 128, pero Morena sólo cuenta con 67 legisladores.

Por lo que necesita a sus aliados del Partido Verde y del Trabajo para que la reforma sea aprobada.

Nación 08:21 PM "El pueblo pone, el pueblo quita": Verónica del Carmen Díaz La senadora morenista, Verónica del Carmen Díaz Robles, defendió la revocación de mandato, parte del Plan B. "'El pueblo pone, el pueblo quita', esta frase no es una frase retórica, es una figura jurídica profundamente democrática reconocida en la Constitución federal".

Aseguró que 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos están totalmente de acuerdo con la reducción de los gastos en materia electoral.



Nación 08:01 PM Barrales Magdaleno acusa que la reforma al poder judicial ha sido la más cara La diputada de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno, acusó que la reforma al poder judicial "ha sido la más cara que las y los mexicanos pagamos en lo económico y en lo político".

Igualmente, adelantó que MC se posiciona en contra del Plan B, "afirmamos que con esta reforma se pretende retroceder el reloj de la historia 50 años, llevarnos a la época del partido único del poder. Vamos a votar en contra de este dictamen".



Nación 07:27 PM Laura Itzel reitera llamado al respeto Luego de la intervención de la panista Mayuli Latifa Martínez, la presidenta del Senado Laura Itzel reiteró el llamado al respeto en la discusión. "El insulto es la razón de aquel y aquella que la razón no tiene", sostuvo.







Nación 07:25 PM "Por eso se los está llevando la chingada": diputada del PAN La diputada panista Mayuli Latifa Martínez enlistó a los morenistas con presuntos vínculos criminales. "Les puedo seguir mostrando la lista de narcopolíticos que están vinculados al crimen organizado y sí están las pruebas, por eso se los está llevando la chingada en México y a su partido. Tienen miedo a perder las elecciones, rompan ya con el pacto que tienen con el crimen organizado (...) Les está llevando la chingada a su partido por eso quieren sacar a la presidenta a las elecciones, es reelección lo que ustedes buscan".







Nación 07:08 PM Waldo Fernández sostiene respaldo del Verde a Sheinbaum "Quienes hoy se oponen tendrán que explicar por qué defienden estructuras costosas, por qué se resisten a que el dinero público se utilice mejor; nosotros en nuestro grupo parlamentario, en el Partido Verde estamos del lado de la gente, respaldamos esta reforma y respaldamos a nuestra presidenta" sostuvo Waldo Fernández Gonzáles del PVEM.



Nación 06:59 PM Este no es el Plan B, es el Plan Maduro: Añorve El priista advirtió que "tenemos que defender a la democracia y que siga construyendo con reglas claras". Agregó que su partido va a votar en contra del Plan B. "Nosotros somos los defensores de la democracia. Aquí en el PRI ni nos doblan ni nos arrodillan, nosotros somos una oposición firme. Y en base a nuestra historia vamos a votar en contra".



Nación 06:51 PM PRI celebra que el PT se haya separado de la revocación de mandato Aún existen resabios de la izquierda, afirmó Claudia Anaya.



Nación 06:46 PM Hay 128 senadores presentes en discusión A las 18:45 de la tarde, EL UNIVERSAL confirmó que hay 128 senadores presentes en la discusión del Plan B.

Nación 06:41 PM PT anuncia que va con Plan B El coordinador del PT en el Senado, Alberto Anaya, anunció que votarán en lo general a favor del Plan B de la presidenta Sheinbaum, pero se separan del artículo 35 en materia de revocación de mandato.



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Nación 06:27 PM Enrique Inzunza Cazarez invitó al PT a votar a favor del Plan B "A nuestros compañeros de viaje, a nuestros compañeros de principios, a los senadores y senadoras del Partido del Trabajo, la 4T tiene objetivos superiores. La transformación de la vida pública de México no ha concluido. Tengamos claro que este viaje que hemos emprendido tiene mucha ruta por andar. Será en función de esos principios que debemos modular nuestro criterio, apeló a su alta responsabilidad y solicitó a todas y todos que acompañemos esta iniciativa que merece el pueblo de México".



Nación 06:24 PM Rechazan moción del PAN El senador Agustín Dorantes presentó la moción suspensiva del Plan B que fue rechazada por 77 votos en contra y 39 a favor.



Nación 06:22 PM Laura Itzel llama a un diálogo respetuoso La presidenta del Senado pidió a las y los diputados que respeten su tiempo y entablen un diálogo respetuoso los unos con los otros.

Nación 06:07 PM PAN presenta moción suspensiva contra discusión del Plan B Agustín Dorantes Lambarri del PAN presenta moción suspensiva contra discusión del Plan B. Exigió se regrese las Comisiones para revisarlo mejor.



Nación 05:43 PM Inicia sesión para discutir Plan B Con la asistencia de 71 senadores, inicia sesión para discutir dictamen del Plan B



Nación 05:27 PM Anaya denuncia agresión contra senadora de Aguascalientes Ricardo Anaya denunció un acto de intimidación armada contra la senadora de Aguascalientes, María de Jesús Díaz Marmolejo, en vísperas de la votación del Plan B. El panista aseguró que el hecho se denunció ante la fiscalía de la Ciudad de México.



Nación 05:20 PM Alejandro Moreno rechaza Plan B previo a votaciones El senador Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, denunció que Morena presiona a legisladores de otras bancadas para que voten a favor del Plan B. Aseguró que ninguno de los legisladores de su partido se ausentará al momento de la votación y que 13 de ellos se comprometieron por escrito a emitir su voto en contra de la iniciativa electoral.

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Nación 05:16 PM Laura Itzel cita a sesión La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, llamó a sesión del Plan B programada a las 17:30 hrs.

Nación 04:43 PM Grecia Quiroz asiste al Senado "Estás haciendo un excelente trabajo, felicidades", le dice el senador Emmanuel Reyes Carmona a Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, quien acudió al Senado.

Nación 04:31 PM PAN reitera voto en contra del Plan B, previo a votación Los 21 senadores del PAN se declararon listos para votar en contra del llamado Plan B. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, rechazó cualquier ruptura interna y reiteró el rechazo a la reforma presidencial.



Nación 04:25 PM Senadores del PT arriban al Pleno Los senadores del Partido de Trabajo llegaron a la Cámara Alta.

🔴🇲🇽 Senadores del PT arriban al pleno para la votación del "Plan B" de reforma electoral, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum. #VIDEO: @gamboa_arzola | EL UNIVERSAL 📸 pic.twitter.com/QIVIKQmPqf — El Universal (@El_Universal_Mx) March 25, 2026

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Nación 04:19 PM Higinio Martínez ve posible aprobación de Plan B sin revocación de mandato El vicecoordinador de Morena en el Senado, Higinio Martínez, reconoció que uno de los escenarios para el debate y la votación del llamado Plan B de la presidenta Sheinbaum es que quede fuera la revocación de mandato.



Nación 04:12 PM Senado aprueba que 35 militares de EU ingresen a México Con 116 votos a favor y cinco abstenciones, el Senado da luz verde a 35 militares de EU que capacitarán a marinos para seguridad y manejo de crisis en el Mundial



Nación 04:08 PM Laura Itzel Castillo llama a votación para omitir lectura del dictamen La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, llamó a votación para omitir la lectura sobre el dictamen para evitar que autoridades educativas e instituciones públicas o particulares que formen parte del Sistema Educativo Nacional no puedan utilizar, difundir o distribuir la imagen, voz o datos personales de niñas, niños y adolescentes con fines comerciales, en cualquier medio físico o digital.

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Nación 03:56 PM Senado lamenta la muerte de maestras en Michoacán En memoria de las profesora asesinadas en Michoacán, el Senado de la República realizó un minuto de silencio y condenó el hecho.

Nación 03:45 PM Miguel Ángel Yunes Márquez pide licencia Miguel Ángel Yunes Márquez solicitó licencia para separarse por unos días del cargo el senador de la bancada de Morena, por lo que será su padre Miguel Ángel Yunes Linares quien vote por el Plan B.



Nación 03:43 PM Hacen primera lectura del Plan B El Senado de la República dispensó la primera lectura al dictamen del llamado Plan B de la presidenta Sheinbaum, ello con la ausencia en el pleno de la bancada del PT y la solicitud de licencia de Yeidckol Polevnsky y del morenista, Miguel Ángel Yunes Linares, de quienes llamaron a sus suplentes,

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó de la dispensa de trámites y se prevé que una segunda sesión, en la tarde-noche de este miércoles se discuta y en su caso se apruebe la reforma constitucional.

El tema más polémico de la reforma presidencial es que la revocación de mandato en junio del 2027.



🗞️ Miguel Ángel Yunes Linares ya se encuentra en el pleno del Senado en vísperas de la votación del "Plan B" electoral. #VIDEO: @gamboa_arzola | EL UNIVERSAL 📸 pic.twitter.com/dBquow4hv1 — El Universal (@El_Universal_Mx) March 25, 2026

Nación 03:35 PM Yeidckol Polevnsky pide licencia Yeidckol Polevnsky, integrante del PT, pidió licencia previo a la discusión del Plan B en el Senado.

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Nación 03:34 PM Verde y PT prevén votar a favor del Plan B: Manuel Velasco En víspera del debate sobre el Plan B de la reforma electoral, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco Coello, reconoció que uno de los escenarios que se vislumbran es que se presente una reserva para dejar fuera el tema de la revocación de mandato.

Fuentes legislativas informaron que el Partido del Trabajo sería quien presente la reserva.







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