El pleno del Senado de la República aprobó por 116 votos y cinco abstenciones a solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se permita el ingreso a territorio mexicano de 35 elementos con armamento de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América.

Ello a efecto de preparen a marinos, militares y elementos mexicanos en técnicas de reacción, manejo de crisis y seguridad, como parte de la preparación rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

Los militares estadunidense participarán en el evento SOF-32 denominado -Adiestramiento en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER-, que se llevará a cabo del 3 de abril al 1 de mayo de 2026.

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El dictamen señala que la delegación de los elementos de las Fuerzas Armadas de ese país asistirá con armamento y equipamiento militar a bordo de una aeronave de transporte tipo “Hércules C-130”, perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América.

El evento de adiestramiento está dirigido específicamente a elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, de la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Fútbol 2026 (FTCMF 2026), así como para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Tiene como objetivo fortalecer las preparaciones para la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA y, realizar ensayos para preparar a la FTCMF 2026, para reaccionar ante cualquier contingencia y mejorar la interoperabilidad de las diferentes unidades de Marina y primeros respondientes.

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En entrevista con medios de comunicación, el senador Carlos Lomelí asentó que es muy importante que este tipo de adiestramiento se realicen en México para poder garantizar la seguridad y tranquilidad de los visitantes, tanto nacionales como internacionales, donde se llevará a cabo el Mundial, particularmente en la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco y en Monterrey, Nuevo León.

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