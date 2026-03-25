Como parte del empalme con el Fan Fest de la FIFA 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México, personas organizadoras de la 48 Marcha del Orgullo LGBT+ informaron que la manifestación sí llegará el sábado 27 de junio a este punto.

En el marco de la organización de la Marcha LGBT+, distintos grupos informaron que el concierto que cada año se realiza en el Zócalo, está vez se realizará en la explanada del Palacio de Bellas Artes.

"Como estará instalado el Fan Fest en el Zócalo, hemos decidido unirnos a los esfuerzos de la Ciudad de México en torno a la Copa del Mundo. Sin embargo, a lo que no renunciaremos es llegar al Zócalo, por lo que una comitiva de nuestros liderazgos llegará hasta la mayor plaza de México para hacer un pronunciamiento", dijo el diputado local y presidente de Gay Pride CDMX, Angelo Diep.

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Bandera LGBT+ durante la marcha a la altura de Av. Juárez. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

"Hemos logrado que la marcha finalmente llegue a Zócalo. Evidentemente cambiaremos el lugar (del concierto) a un espacio histórico, a un espacio donde nunca se ha realizado: vamos a estar en Palacio de Bellas Artes", agregó.

En el marco de los preparativos de la marcha del orgullo, poblaciones de la diversidad sexual apostaron recientemente por un "pride mundial".

Grupos que organizan la marcha del orgullo, del Ángel de la Independencia Reforma al Zócalo, también coronaron a la cantante infantil Tatiana como reina de la marcha y de "les niñes", ante los discursos de odio contra las infancias y personas trans.

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Comité Gay Pride CDMX busca seguridad para los asistentes

Colectivos como Gay Pride CDMX y Alianza Nacional de Marchas LGBT+ indicaron que este año "es especial" porque "nuestra marcha y concierto coincidirá con los días reservados para el Mundial FIFA 2026".

"Pensando en esto, queremos que sepan que estamos trabajando en coordinación con las autoridades capitalinas y también federales, para encontrar las mejores alternativas, para que los eventos de la FIFA no sean un obstáculo para la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos de las poblaciones LGBTIQ+.

"Es muy importante para nosotros dejar en claro que lo más importante para el Comité Gay Pride CDMX será garantizar la seguridad de todas, todos y todes quienes asistan el 27 de junio, y nos comprometemos a defender todo lo que hasta el día de hoy han logrado las luchas de las poblaciones LGBTIQ+", indicaron.

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"Yo me comprometo para que mi comunidad tenga como cada año la mejor celebración del orgullo nacional y del pride mundial", agregaron.

Tatiana se dijo agradecida por el reconocimiento que le hicieron y se dijo aliada de las personas de la diversidad sexual.

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