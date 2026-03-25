Más Información
China afirma que aranceles de México a sus productos constituyen barreras comerciales; tomará "medidas oportunas", anuncia
Trump "desatará el infierno" si Irán hace un "cálculo equivocado", dice la Casa Blanca; "el presidente no fanfarronea"
Sheinbaum destaca acuerdo con Cuba y permanencia de médicos en México; seguirá envío de ayuda humanitaria
Jurado de California declara a Meta y Youtube responsables de daños por adicción a redes sociales; pagarán 3 mdd de indemnización
Unión de Padres urge a la SEP más seguridad en escuelas; pide a Fiscalía estatal investigar origen del arma usada por joven en Michoacán
Comisiones de San Lázaro avalan proyecto de regulación de inversiones privadas en proyectos públicos; pasa al pleno
SRE reporta 13 mexicanos fallecidos en EU en operativos o bajo custodia del ICE; manifiesta condena en 14 comunicaciones diplomáticas
Sheinbaum: Partidos de oposición y aliados se resisten al Plan B por “temor a perder votos”; pide al PT explicar su postura
UNAM aprueba creación de la Licenciatura en Química Cosmética Industrial; se impartirá en FES Cuautitlán
Ataques en escuelas de México: recuento de los casos que han marcado al país; violencia que alarma a las aulas
Washington. La administradora interina de la Agencia de Seguridad del Transporte (TSA, en sus siglas en inglés), Ha Nguyen McNeill, declaró que, aunque el caos que viven los aeropuertos de Estados Unidos se solucionara ahora, los nuevos agentes de seguridad que el organismo prevé incorporar no estarían listos antes del inicio del Mundial de Futbol que se disputa a partir de junio en el país.
McNeill aseguró que para las fechas del torneo (11 de junio-19 de julio) se espera una gran afluencia de viajeros en Estados Unidos y calificó la situación como una "tormenta perfecta".
En una comparecencia en el Congreso, la funcionaria afirmó que más de 480 agentes de seguridad aeroportuaria han abandonado la agencia desde que comenzó el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, la cartera de la que depende la TSA, y que la formación de los reemplazos requiere entre cuatro y seis meses.
Lee también Refuerzan seguridad con nuevos binomios K9 en CDMX; perritos detectarán explosivos rumbo al Mundial
Esto, según Nguyen McNeill, significa que probablemente no habrían completado sus cursos preparatorios para junio, cuando comienza la importante cita deportiva.
El Mundial de 2026, coorganizado también por México y Canadá, prevé entre 6 y 6.5 millones de asistentes a los estadios, según los cálculos de la FIFA.
Estados Unidos albergará aproximadamente el 75% de los partidos de la competición, por lo que el sector turístico estadounidense considera que más de 1.24 millones de aficionados internacionales viajarán al país, sin contar los residentes del país que también se desplazarán por el país para acudir a los estadios.
La situación en los aeropuertos de Estados Unidos se ha agravado en los últimos días hasta tal punto que McNeill afirmó que se están sufriendo "los tiempos de espera más altos de la historia" como consecuencia del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional hace más de cinco semanas.
Lee también El Mundial 2026: el partido más difícil de Trump será fuera de la cancha, escribe Ana Lucía Sánchez Fuentes
También desveló que la ausencia de agentes se ha disparado a más del 40% en algunos aeropuertos desde que comenzó el cierre debido a la falta de acuerdo para su financiación.
Los demócratas se han negado a dar más fondos públicos si no cambian algunos aspectos operativos en las redadas migratorias de la administración del presidente Donald Trump, como reacción a la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales durante los grandes operativos contra inmigrantes en Minnesota en enero.
VIDEO: Brasil presenta su primer caza supersónico; puede participar en operaciones de defensa, reconocimiento y ataque
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]