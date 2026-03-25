Gavião Peixoto, Brasil.- El gobierno de Brasil presentó el primer caza supersónico fabricado en el país, un F-39E Gripen sueco, como un hito que refuerza la defensa aérea y la soberanía.

El ministro de Defensa, José Múcio, afirmó durante la ceremonia celebrada en el estado de São Paulo que la producción del caza en suelo brasileño garantiza tener acceso a tecnología de punta, así como a una "mayor autonomía" en logística y mantenimiento.

"El proyecto permite la consolidación de nuestro poder disuasorio, ampliando la capacidad de garantizar la soberanía nacional y la seguridad regional", declaró.

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A continuación, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, derramó champán sobre la aeronave para bautizarla y sobrevoló la región escoltado por el caza.

"Hoy, el cielo brasileño es el escenario de un momento histórico", publicó Lula en X.

"Volé escoltado por el primer Gripen fabricado en Brasil. Un momento muy simbólico, que demuestra que es un país que cree en sí mismo, invierte en tecnología y reafirma su soberanía", añadió.

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La Fuerza Aérea Brasileña firmó en 2014 un contrato para adquirir un total de 36 Gripen, 15 de los cuales serán fabricados enteramente por la empresa sueca Saab en un complejo industrial que tiene la aeronáutica Embraer en el país suramericano.

El Gripen puede participar en una variedad de misiones, desde operaciones de defensa a otras de reconocimiento y ataque, y dispone de sensores, armamento y sistemas para "maximizar el desempeño en ambientes complejos", según un comunicado de Saab.

La presentación del caza ocurre en un momento de tensión en la región, provocado por la postura belicosa del líder estadounidense, Donald Trump, contra gobiernos que no son afines ideológicamente.

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Hoje o céu do Brasil é palco de um momento histórico. 🇧🇷✈️



Voei escoltado pelo primeiro Gripen produzido no Brasil. Um momento muito simbólico, que mostra um país que acredita em si mesmo, investe em tecnologia e reafirma sua soberania.



🎥 @ricardostuckert pic.twitter.com/nVlhRsVZYs — Lula (@LulaOficial) March 25, 2026

En lo que va de año, Washington ha capturado al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, durante un operativo militar y ha agravado la asfixia económica de Cuba al cortar el suministro de combustibles a la isla.

Lula ha criticado abiertamente estas operaciones y ha acusado a Trump de creerse "dueño del mundo" y de amenazar la estabilidad regional.

Durante una comparecencia conjunta este mes con su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, Lula dijo que si los países "no se preparaban" en el ámbito de la defensa "cualquier día" podían sufrir una "invasión".

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