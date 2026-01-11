El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, descartó que aeronaves extranjeras hayan sobrevolado territorio mexicano recientemente.

“Las aeronaves que han estado sobrevolando son de las dependencias del Gabinete de Seguridad. Se realiza un programa de sobrevuelos, hay un control muy estricto”, aseguró en conferencia de prensa de este lunes, al ser cuestionado sobre si tenía información referente a posibles investigaciones del gobierno de Estados Unidos en México.

El general Trevilla garantizó que todos los sobrevuelos que se han realizado durante el mes de enero están controlados por el Centro Nacional de Vigilancia Protección del Espacio Aéreo, así como la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

“Se lleva un seguimiento muy puntual. No ha habido sobrevuelo de aeronaves extranjeras en territorio nacional. Esas que volaron el día de ayer son de una dependencia que integra el Gabinete de Seguridad”, reiteró en alusión a las advertencias que ha hecho el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre realizar operaciones terrestres en México para combatir a los cárteles.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, junto al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad este lunes 11 de enero de 2026. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

“Plan Michoacán y Plan Paricutín no son a corto plazo”

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado por el gobierno federal, y el Plan de Operaciones Paricutín, no son “a corto plazo”.

“No tienen una fecha límite. Está abierto y no se van a retirar de ahí las unidades del Ejército, de la Guardia Nacional... van a estar todo el tiempo que sea necesario”, garantizó el titular de la Defensa.

El Plan de Operaciones Paricutín, estrategia implementada por la Defensa Nacional, busca “sellar Michoacán” para que grupos delictivos no entren ni salgan de la entidad.

