El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch confirmó la detención de Samuel “N”, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo y Josué Elogio “N” alias “Viejito”, quien se desempeñaba como taxista, relacionados a la investigación por el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo el 1 de noviembre en el festival de las velas.

Señaló que resultado del análisis de evidencias y la coordinación interinstitucional, se efectuó la captura el pasado 8 y 9 de enero de este año en Uruapan.

“Derivado de las investigaciones del Gabinete y el análisis de telefonía, se tuvo conocimiento que Samuel “N” el día de los hechos le informó a Josué Elogio “N”, los detalles del itinerario de Carlos Manzo, así como los movimientos que realizaba en el marco de las actividades por la celebración del evento festival de las Velas donde tenían planeado cometer el homicidio.

Lee también "El crimen no es opción de vida, es cárcel", advierte Sheinbaum; refuerzan Plan por la Paz en Michoacán

“Por ejemplo, le informó sobre los retrasos del alcalde, los horarios en que saldría de la Casa de Cultura y se pudo identificar que Samuel “N” es quien envió una fotografía donde informa a Josué Elogio que se concentraría en la explanada la cual llega finalmente al chat del grupo liderado por Jorge Amando “N”, alias “Licenciado”, uno de los autores intelectuales del ataque y coordinador de la célula delictiva que realizó la ejecución”, aseveró García Harfuch en conferencia de prensa.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, en conferencia de prensa este domingo 11 de enero de 2026. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Agregó que se tuvo conocimiento que Samuel “N” se desempeñaba como director de relaciones públicas y protocolo y había mantenido comunicación con Ramiro “N”, otro de los involucrados.

Además, el día de la agresión, este sujeto registró movilidad a 600 metros del lugar de los hechos. El cruce de información permitió conocer que Samuel “N” cuenta con antecedentes penales por lesiones dolosas en el 2007 y robo a negocio en el año 2022.

Lee también "No sirve de nada más violencia, hay que trabajar conjuntamente"; Sheinbaum reitera llamado a EU de atender consumo de fentanilo

El titular de la SSPC destacó que, Josué Elogio “N”, se desempeñaba como taxista y posterior a su detención realizada el 9 de enero, se realizaron tres cateos en diferentes inmuebles ubicados en Uruapan, relacionados con ambos detenidos, donde se aseguró droga y ocho equipos de comunicación, que han dado indicios para continuar con la investigación.

Expresó que tanto a Samuel “N” como a Josué Elogio “N” se les cumplimentaron órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía General (FGR) de Michoacán por homicidio calificado y lesiones calificadas.

García Harfuch manifestó que estas detenciones se suman a las anunciadas anteriormente: Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como líder del grupo y uno de los autores intelectuales del crimen.

Lee también Morena busca perpetuarse en el poder con reforma electoral, señala Moreira; acusa “golpe de Estado desde el Congreso”

También Ricardo “N”, encargado del traslado de los integrantes tras la agresión al presidente municipal, Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, reclutador de personas para actividades criminales, Gerardo “N”, quien era colaborador de esta célula y mantenía comunicación con Jorge Armando “N” y Ramiro “N”. Durante su captura también fue detenida Flor “N”.

Así como Alejandro Baruc “N”, alias “K-OZ”, jefe de una célula generadora de violencia con operación en la región, relacionada con homicidios, extorsión y venta de droga.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em