Lázaro Cárdenas, Michoacán.—En medio de las amenazas al país por parte del presidente de Estados Unidos, , la presidenta sostuvo que el incremento de la violencia no es una solución y llamó al gobierno estadounidense a atender el consumo de fentanilo desde su propio territorio.

Durante una asamblea informativa de los , la Mandataria federal subrayó que la relación bilateral debe basarse en la coordinación y la colaboración, pero con pleno respeto a la soberanía nacional.

“Con Estados Unidos hay que colaborar, hay que coordinarnos, somos vecinos, pero hay algo que no se negocia y esa es la soberanía, esa es la independencia de la patria”, reiteró.

Sheinbaum rechazó que el uso de la fuerza sea la vía para enfrentar el problema del y destacó los resultados de la estrategia que se ha implementado en México.

“No sirve de nada más violencia, hay que ir trabajando conjuntamente y se van dando resultados. Fíjense, ha disminuido a la mitad la cantidad de fentanilo que cruza de México a Estados Unidos, por el trabajo que se ha estado haciendo”, señaló.

No obstante, enfatizó que el no puede recaer únicamente en México y pidió a Estados Unidos asumir su responsabilidad en la atención del consumo de drogas.

“Ellos también tienen que trabajar para disminuir el consumo, tienen que acercarse a sus jóvenes para que no haya tanta drogadicción. Es un trabajo integral de atención a las causas y también de disminuir la impunidad”, dijo.

La Presidenta reiteró que su gobierno mantendrá una postura firme frente a las autoridades de Washington.

"Que quede claro siempre, y así va a actuar su Presidenta, eso no tengan la menor duda: con Estados Unidos nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos y la independencia no se negocia”, concluyó.

