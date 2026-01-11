Lázaro Cárdenas, Michoacán.—En medio de las amenazas al país por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el incremento de la violencia no es una solución y llamó al gobierno estadounidense a atender el consumo de fentanilo desde su propio territorio.

Durante una asamblea informativa de los programas del Bienestar, la Mandataria federal subrayó que la relación bilateral debe basarse en la coordinación y la colaboración, pero con pleno respeto a la soberanía nacional.

“Con Estados Unidos hay que colaborar, hay que coordinarnos, somos vecinos, pero hay algo que no se negocia y esa es la soberanía, esa es la independencia de la patria”, reiteró.

Lee también Sheinbaum llama a la justa medianía tras polémica por viaje de Noroña; "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre", dice

Sheinbaum rechazó que el uso de la fuerza sea la vía para enfrentar el problema del narcotráfico y destacó los resultados de la estrategia que se ha implementado en México.

“No sirve de nada más violencia, hay que ir trabajando conjuntamente y se van dando resultados. Fíjense, ha disminuido a la mitad la cantidad de fentanilo que cruza de México a Estados Unidos, por el trabajo que se ha estado haciendo”, señaló.

No obstante, enfatizó que el combate del consumo del fentanilo no puede recaer únicamente en México y pidió a Estados Unidos asumir su responsabilidad en la atención del consumo de drogas.

“Ellos también tienen que trabajar para disminuir el consumo, tienen que acercarse a sus jóvenes para que no haya tanta drogadicción. Es un trabajo integral de atención a las causas y también de disminuir la impunidad”, dijo.

Lee también Del propósito al abandono; solo 2 de cada 10 personas que llega al gimnasio se quedan más de tres meses

La Presidenta reiteró que su gobierno mantendrá una postura firme frente a las autoridades de Washington.

"Que quede claro siempre, y así va a actuar su Presidenta, eso no tengan la menor duda: con Estados Unidos nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos y la independencia no se negocia”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/rmlgv