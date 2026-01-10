En medio de las amenazas del presidente Donald Trump de empezar "ataques" en territorio mexicano para combatir a los carteles, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que con Estados Unidos hay coordinación, pero que hay algo que no está en negociación la "independencia y la soberanía" de la patria.

"Lo he dicho nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Somos dos países iguales y platicamos, negociamos, trabajamos, pero hay algo que no está en negociación y esa es la independencia y la soberanía de la patria", aseguró durante una asamblea informativa de los programas del bienestar.

Presidenta Claudia Sheinbaum en Guerrero (10/01/2026). Foto: Presidencia

Sheinbaum dice que México siempre ha lucha por la independencia y justicia

Al recordar cómo llegó la autollamada Cuarta Transformación en el 2018, la mandataria federal recordó que México siempre ha luchado por la independencia y la justicia del pueblo de México.

Señaló que ha México le ha costado alcanzar su independencia, la cual comenzó en 1810 y la consumación de la misma en 1821, posteriormente los liberales mexicanos lucharon contra la invasión francesa y ganaron su segunda independencia.

Después surgió la Revolución Mexicana, "también tuvo que luchar por su independencia en 1914, hubo barcos de Estados Unidos que se apostaron en Veracruz, "las mexicanas y los mexicanos dijimos la independencia es algo fundamental para nuestra paz".

Presidenta Claudia Sheinbaum en Guerrero (10/01/2026). Foto: Presidencia

En ese sentido, la titular del Ejecutivo federal señaló que a lo largo de la historia de México ha costado la independencia, pero indicó que esto debe dejarse claro con la relación con Estados Unidos.

"Mucho ha costado por eso siempre; decí que cuando dialogamos con cualquier país del mundo y en particular con Estados Unidos podemos colaborar podemos coordinarnos, somos vecinos, queremos a nuestros hermanos mexicanos que vivan bien del otro lado de la frontera.

Por lo anterior, la mandataria federal reiteró que hay algo que no está en negociación la "independencia y la soberanía" de la patria de México.

Trump amaga con ataques terrestres a carteles de la droga

El presidente estadounidense Donald Trump. Foto: AP

El pasado jueves, en medio de la intervención en Venezuela, el presidente estadounidense dijo que, que se avecinaban ataques terrestres contra los carteles de la droga tras las operaciones marítimas en el Pacífico y el mar Caribe, sin ofrecer más detalles.

"Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", dijo Trump en una entrevista emitida el jueves por la noche en Fox News.

"Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país", añadió el mandatario estadounidense.

