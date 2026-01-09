Al menos unos 75 miembros demócratas del Congreso de los Estados Unidos enviaron una carta al secretario Marco Rubio para oponerse a las amenazas del presidente Donald Trump ante una posible intervención militar en México sin el consentimiento de dicho país y bajo el argumento de "combatir a los cárteles de la droga". También rechazaron el ataque en Venezuela donde fue detenido el presidente Nicolás Maduro.

La misiva, encabezada por los representantes Gregory Meeks, del Distrito de Nueva York, del de mayor rango del Comité de asuntos exteriores; Joaquín Castro, del Distrito de Texas, y Greg Stanton, Distrito de Arizona, detalla que dicha acción militar en territorio mexicano "tendría consecuencias desastrosas" dado que México es el principal socio comercial de EU y "un aliado estratégico en materia de seguridad".

"Escribimos para oponernos firmemente al uso no autorizado de la fuerza militar en Venezuela y a las amenazas del Presidente y funcionarios de la administración que aluden a acciones militares estadounidenses en México sin el consentimiento de este país y sin la autorización del Congreso", escriben.

Tal como expertos lo habían señalado con anterioridad, el presidente Trump intervino en territorio venezolano sin el permiso del Congreso y ahora, ha emitido comentarios que aluden a una eventual intervención en México para combatir a los cárteles mexicanos por tierra.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo el presidente estadounidense en una entrevista emitida el jueves por la noche en Fox News.

Congresistas destacan cooperación de México en materia de Seguridad

La carta de los congresistas estadounidenses reconoció que con la presidenta Claudia Sheinbaum "México ha incrementado drásticamente su cooperación con Estados Unidos" aunado a que dicha acción violaría la soberanía del país con quien, afirma, ha compartido "vínculos familiares y fronterizos de larga data".

"Cualquier acción militar unilateral violaría la soberanía de México y empañaría la nueva era de cooperación que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha inaugurado", se lee en el documento.

Destacaron acciones de México en materia de seguridad como sucedió en febrero del 2025 cuando el Gobierno de México extraditó a 29 personas buscadas en EU por presuntos vínculos con cárteles, así como meses después ocurrió nuevamente el envió de 26 reclusos ligados a altos cargos en cárteles de la droga.

Reconocieron que México "aún enfrenta desafíos políticos y de estado de derecho que amenazan su progreso", sin embargo, dijeron que gracias a los esfuerzos del gobierno de Sheinbaum, México ha:

Reforzado la inteligencia para combatir el crimen organizado

para combatir el crimen organizado Reducido significativamente los niveles de homicidios

Supervisado la mayor incautación de fentanilo en la historia de México

en la historia de México Colaborado con el poder legislativo para prohibir la producción, distribución y adquisición de fentanilo y sus precursores químicos

Cualquier acción militar de EU en México destruiría la confianza: congresistas

Los congresistas demócratas añadieron que "cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de México sin el consentimiento de este país destruiría la confianza, debilitaría la cooperación con las autoridades mexicanas y dificultaría la eliminación de las drogas en las comunidades que representamos".

También hicieron un llamado a que la política estadounidense reconozca este progreso mexicano en el combate al narcotráfico, así como la cooperación bilateral entre ambos países, que aseguran, aumenta la capacidad de aplicación de la ley y obtiene resultados.

Detallaron que una acción militar contra México también "socavaría" el esfuerzo de EU de décadas por abordar los intereses de seguridad compartidos como lo es el tráfico de armas, drogas ilícitas, personas y otros tráficos a través de la frontera estadounidense.

Finalmente los firmantes solicitaron que la administración de Trump se comprometa a "no realizar ninguna acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de México sin la autorización del Congreso". "Una acción militar unilateral contra México sería desastrosa", se lee en la misiva que recaba 75 firmas de miembros congresistas de EU.

