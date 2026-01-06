El embajador Alejandro Encinas condenó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la agresión del gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela para arrestar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, ocurrida el pasado sábado 3 de enero de 2025.

“La postura de México es firme, clara e histórica. Para mi país la no intervención en los asuntos internos de otros Estados no solo es un principio constitucional de la política exterior mexicana, sino uno de los que rigen las relaciones entre todas las naciones del mundo”, expresó el embajador de México en la OEA.

En su discurso, Encinas destacó que la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cada Estado son los fundamentos del derecho internacional, “sin importar el país o el gobierno del que se trate”.

Lee también Sheinbaum ve lejano que Trump cumpla amenazas de venir por cárteles a México; asegura que hay muy buena comunicación con EU

Aseguró que la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son negociables ni renunciables, al ser principios jurídicos fundamentales que deben respetarse siempre, sin excepciones.

La historia nos ha enseñado que solo los pueblos pueden definir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno, así como su modelo económico y social sin presiones externas.



- Postura de México ante la #OEA #Venezuela pic.twitter.com/F0Kc66Ads8 — Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) January 6, 2026

“La historia nos ha enseñado que solo los pueblos pueden definir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno, así como su modelo económico social, sin presiones externas”, afirmó.

Advirtió que los cambios de regímenes por actores externos y la aplicación de medidas extraterritoriales no son solamente actos contrarios al derecho internacional, sino que históricamente han “agudizado los conflictos y vulnerado el tejido social de las naciones”.

Lee también Secretaría de las Mujeres condena uso de Grok para generar contenido sexual con IA; pide a X implementar filtros de seguridad

“La historia de América Latina es contundente: la intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, nunca ha generado estabilidad duradera”, enfatizó Alejandro Encinas.

De acuerdo con su discurso, la violación de este equilibro pone en riesgo la estabilidad política y la seguridad de la región, así como el bienestar de los pueblos.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por las expresiones de los últimos días que hablan de un escalamiento o expansión de las acciones militares a otros países de nuestra región, amenazando así directamente la paz y la estabilidad de las Américas”, culminó el diplomático.

El embajador de México ante la OEA, Alejandro Encinas, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente este martes 6 de enero de 2026, en Washington, Estados Unidos. Foto: EFE

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc