La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que ve lejano que se cumplan los dichos del mandatario estadounidense Donald Trump, quien dijo que “algo se tiene que hacer con México” por los cárteles de la droga, tras la captura de Nicolás Maduro.

En su conferencia mañanera de este martes 6 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que hay muy buena comunicación con Estados Unidos “en general”, además que se privilegia el diálogo.

“¿Entonces se ve lejano que pudieran cumplirse algunas de las palabras de ´algo hay que hacer con México, México no ha cumplido su parte, domina el narcoterrorismo´? ¿Se ve lejana esa posibilidad?”, se le preguntó.

“Sí”, respondió.

“Nosotros privilegiamos el diálogo por encima de todo, tenemos nuestra posición, nuestros principios, pero buscamos el diálogo con el gobierno de Estado Unidos siempre y afortunadamente tenemos una muy buena comunicación”, dijo.

Aclaró la Presidenta que el diálogo no quiere decir que se esté de acuerdo en todo: “No es un asunto de que seamos sumisos”. Destacó que también hay buena colaboración y coordinación entre instituciones como la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa con el Comando Norte estadounidense.

Ante la declaración que hizo Estados Unidos del fentanilo como arma de destrucción masiva y de los cárteles como grupos terroristas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que “les da más elementos”, pero no quiere decir que haya una intervención en nuestro país.

Señaló que “para el debate” vale mucho la pena observar la posición de la oposición y su visión frente a la acción del gobierno de Donald Trump contra Venezuela.

Recalcó que en el tema de armas hay colaboración con México, pero deberían hacer más y señaló que “del otro lado también hay responsabilidades”.

