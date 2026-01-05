Más Información

La presidenta de México, , agradeció el mensaje emitido por el expresidente tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela para detener al presidente , al considerar que se trató de un pronunciamiento “contundente” y acorde con la tradición mexicana de defensa de la soberanía y la no intervención.

Sheinbaum destacó la relevancia del posicionamiento del exmandatario ante un hecho que calificó como grave en el ámbito internacional.

“Es muy buen mensaje, muy contundente como siempre ha sido él. No es menor lo que ocurrió, la y él hace este mensaje”, expresó la jefa del Ejecutivo federal.

La Presidenta subrayó que dentro del movimiento político que encabeza existe una amplia unidad frente al principio de no intervención, el cual —dijo— va más allá de una sola fuerza política.

En contraste, señaló que sectores de la derecha han manifestado posturas a favor de la intervención extranjera, lo que, a su juicio, refleja una visión anacrónica.

"Hay quien desde la derecha no está muy de acuerdo con esto e incluso llama a la intervención, como los viejos conservadores del siglo XIX, porque no tienen la fuerza suficiente en el país, no tienen el apoyo popular y creen que desde afuera lo van a tener”, sostuvo.

En ese contexto, Sheinbaum afirmó que la defensa de la soberanía nacional es un principio irrenunciable de su gobierno y reiteró su reconocimiento al expresidente.

“La defensa de la soberanía está por encima de todo y siempre voy a agradecer el reconocimiento que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a mi persona”, señaló.

López Obrador reapareció para condenar la captura de Nicolás Maduro y la de Estados Unidos en Venezuela.

El exmandatario calificó la operación, denominada Resolución Absoluta y ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses, como un acto de tiranía y un atentado contra la soberanía del país sudamericano.

