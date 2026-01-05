La detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por autoridades de Estados Unidos abrió un nuevo capítulo en la crisis política y diplomática del país sudamericano. Tras ser trasladado a Nueva York, el mandatario pasará la noche en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y este lunes enfrentará su primera audiencia ante un tribunal federal.

Minuto a minuto del proceso contra Nicolás Maduro en EU

Mundo 10:59 PM Delcy Rodríguez crea comisión para liberación de Nicolás Maduro De acuerdo con el ministro venezolano de Comunicación, Freddy Náñez, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, creó una comisión encargada de gestionar la liberación del presidente Nicolás Maduro después de haber sido capturado la madrugada del pasado sábado en un despliegue de Estados Unidos (EU). Está compuesta por Camila Fabri, Jorge Rodríguez, Náñez e Yván Gil.

