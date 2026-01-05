Más Información

Ahora, Trump amenaza a Colombia y presiona a México; dice que Cuba “está a punto de caer”

Trump demanda a Delcy Rodríguez “acceso total” a petróleo venezolano; ella propone cooperación

Venezuela, trampolín para el tráfico internacional de cocaína; así permitió Nicolás Maduro el paso de esta droga, según EU

Viralizan video de Petro retando a EU grabado en noviembre; pedía a Trump meterlo preso "a ver si puede"

NFL: Así se jugará la Ronda de Comodines y los playoffs rumbo al Super Bowl LX

Nicolás Maduro dio pasaportes diplomáticos a narcos y facilitó aviones para lavar dinero hacia México; de esto lo acusa EU

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

"Nicolasito", hijo de Maduro, dice estar bien, tras captura de su padre; "no nos van a ver débiles"

Captura de Maduro es "un paso importante, pero no suficiente"; Edmundo González llama a una transición democrática real

Dinamarca exige a Trump frenar amenazas sobre Groenlandia; "no está en venta", afirma primera ministra

"No es intervencionismo, es justicia"; venezolanos en México celebran captura de Nicolás Maduro

...Mientras simpatizantes de Maduro se movilizan en El Ángel; reclaman su libertad

La detención del presidente de Venezuela, , por autoridades de Estados Unidos abrió un nuevo capítulo en la crisis política y diplomática del país sudamericano. Tras ser trasladado a Nueva York, el mandatario pasará la noche en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y este lunes enfrentará su primera audiencia ante un tribunal federal.

Minuto a minuto del proceso contra Nicolás Maduro en EU

10:59 PM

Delcy Rodríguez crea comisión para liberación de Nicolás Maduro

De acuerdo con el ministro venezolano de Comunicación, Freddy Náñez, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, creó una comisión encargada de gestionar la liberación del presidente Nicolás Maduro después de haber sido capturado la madrugada del pasado sábado en un despliegue de Estados Unidos (EU). Está compuesta por Camila Fabri, Jorge Rodríguez, Náñez e Yván Gil.

