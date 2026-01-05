Más Información

Caracas. El Parlamento de instaló este lunes la legislatura 2026-2031 controlado nuevamente por el chavismo y con el regreso de algunas caras opositoras que se alejaron de la mayor coalición opositora del país, en una sesión marcada por la incertidumbre tras la captura del presidente durante el ataque militar lanzado por Estados Unidos sobre varios puntos del territorio venezolano, entre ellos Caracas.

Cerca del mediodía de este lunes, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) dio comienzo a su sesión inaugural con la presencia de figuras fuertes del chavismo como Jorge Rodríguez, presidente de la Cámara durante el período anterior, y el hijo de Maduro, .

El director de debate, Fernando Soto Rojas hizo mención durante su intervención a la ausencia de la esposa de Maduro, Cilia Flores, cuya bancada permanecía vacía. En la Asamblea se hicieron presentes los recién electos diputados, los opositores Henrique Capriles y Stalin González.

Lee también

“¡Vamos Nico!”, gritaron algunos diputados, en apoyo a Maduro, quien hoy comparece ante un tribunal de .

Nicolás Maduro Guerra expresó su apoyo a Delcy Rodríguez, designada por la Corte Suprema venezolana como "presidenta encargada".

"Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca", dijo Maduro Guerra. Aseguró que "la patria está en buenas manos, papá".

También se mostró confiado en que su padre volverá a Venezuela. "Más temprano que tarde estarán con nosotros. Gracias a toda la lucha del pueblo movilizado dentro y fuera del país, ellos volverán, nuestros ojos lo verán, seremos testigos de ese momento histórico, no tengan dudas de que eso va a pasar", indicó.

Mientras tanto, los venezolanos se mantienen a la expectativa de los próximos acontecimientos luego de que la vicepresidenta Ejecutiva, , publicara la noche del domingo su primer comunicado firmado como presidenta encargada, pese a que no ha sido juramentada públicamente para el cargo.

En su mensaje, Rodríguez extendió una invitación al gobierno de Estados Unidos, dirigido por , para trabajar en conjunto en una “agenda de cooperación”.

Una de las tareas más importantes que había encomendado Maduro a este nuevo Parlamento es la de trabajar en una que, dijo recientemente, “dinamice, actualice y fortalezca los derechos” establecidos en la carta magna.

Lee también

Con este nuevo escenario, el Parlamento tendrá que dilucidar si igualmente seguirá trabajando en el cambio constitucional o lo postergará.

Maduro y Cilia fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante los ataques en Caracas y estados aledaños la madrugada del sábado, y llevados este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su tras su traslado al país norteamericano.

El mandatario está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.

