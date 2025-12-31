El diputado Hugo Gutiérrez Arroyo (PRI) propuso reformar el artículo 6 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de Inteligencia Artificial (IA).

La iniciativa también establece que su desarrollo, aplicación y utilización deberán regirse por principios de ética, dignidad humana, seguridad, protección de datos personales, transparencia, responsabilidad, inclusión y respeto a los derechos humanos.

“Buscamos sentar las bases para que México no sólo sea un consumidor de tecnologías desarrolladas en otras latitudes, sino un actor protagónico en la conversación global sobre el uso de la Inteligencia Artificial bajo criterios éticos, responsables y centrados en el bienestar de las personas”, refirió Gutiérrez Arroyo.

Subrayó que la reforma constitucional permitiría al Congreso diseñar un marco normativo propio, adaptado a las necesidades y al contexto nacional, que fomente la innovación y el desarrollo económico, siempre subordinado al respeto irrestricto de la dignidad y los derechos humanos.

El diputado Hugo Gutiérrez señaló que el análisis de los modelos aplicados en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea —esta última pionera con su propuesta de Reglamento sobre normas armonizadas en materia de Inteligencia Artificial— evidencia una tendencia global hacia la necesidad de establecer reglas claras.