Bogotá. En un documento difundido por la cancillería de Colombia, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay rechazaron este domingo “las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela”, en las que fueron detenidos el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados”, expresa el comunicado.

Los firmantes también manifestaron su “preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”, como lo manifestó la víspera el presidente estadounidense, Donald Trump.

En ese sentido, el mandatario norteamericano señaló el sábado que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición “segura” y “apropiada”.

Trump, que no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, también manifestó que las compañías petroleras de su país van a invertir “miles de millones de dólares” para reparar la infraestructura de ese sector en el país caribeño, de la que dijo que se encuentra “en muy mal estado”.

En ese sentido, el comunicado subrayó que la crisis venezolana “debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional”

Señala además que, únicamente “un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”.

Los seis países señalaron además que América Latina y el Caribe es una zona de paz que está “construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención” e hicieron “un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional”.

“Asimismo, exhortamos al secretario general de las Naciones Unidas (Antonio Guterres) y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional”, concluye el escrito.

Maduro pasó su primera noche en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York.

El mandatario venezolano (acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal) afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

Sheinbaum condena intervención militar en Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la condena del Gobierno de México a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, realizada con el objetivo de capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro, y adelantó que emitirá un posicionamiento adicional, ante los acercamientos de diversos países de América Latina que han buscado una postura común.

La mandataria subrayó que la política exterior mexicana se rige por la Doctrina Estrada y por los principios establecidos en la Constitución, los cuales rechazan cualquier forma de intervención extranjera y privilegian la solución pacífica de los conflictos.

“México defiende la Doctrina Estraday lo que representa la política exterior de nuestro país, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto. De igual manera, el artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas establece claramente que no debe haber intervención militar, sino una solución multilateral dentro del marco de Naciones Unidas”, afirmó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

