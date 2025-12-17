Más Información

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Estados Unidos sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, “El Marro”

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Festival de Luces de Invierno iluminará la CDMX; actividades llegarán a 15 sedes en alcaldías

Festival de Luces de Invierno iluminará la CDMX; actividades llegarán a 15 sedes en alcaldías

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Sheinbaum: Hasta el momento no hay vínculos de huachicol con Alex Tonatiuh; entregó información para decomiso de combustible, dice

Sheinbaum: Hasta el momento no hay vínculos de huachicol con Alex Tonatiuh; entregó información para decomiso de combustible, dice

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”

Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”

Coche bomba que estalló en Coahuayana, fue accionado a distancia: fiscal de Michoacán; rostros de probables responsables están ubicados, dice

Coche bomba que estalló en Coahuayana, fue accionado a distancia: fiscal de Michoacán; rostros de probables responsables están ubicados, dice

Caen presuntos integrantes de "Los Negros" en Indios Verdes; operaban en el Cetram con amenazas a choferes

Caen presuntos integrantes de "Los Negros" en Indios Verdes; operaban en el Cetram con amenazas a choferes

Capitalinos avalan gestión de Brugada; registra 67% de aprobación: Encuesta

Capitalinos avalan gestión de Brugada; registra 67% de aprobación: Encuesta

Caracas. El ministro de Defensa de , Vladimir Padrino López, afirmó este miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) preservará “a toda costa” la integridad territorial y el actual sistema “constitucional y democrático” tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos de bloquear todos los que entren y salgan del país suramericano.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Padrino leyó un comunicado en el que condenó lo que llamó “soberbias amenazas” del presidente .

“Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas”, dijo Padrino. “La dignidad de esta patria no se negocia ni se amilana ante absolutamente nadie”, añadió.

Lee también

“La FANB cumpliendo estrictamente las órdenes impartidas por nuestro comandante en jefe, con serenidad imperturbable, sin caer en provocaciones (...) preservará a toda costa el actual sistema constitucional y democrático, así como la integridad territorial del país”, señaló el ministro.

Además, dijo que la defenderá los “legítimos derechos sobre sus espacios aéreos y marítimos, y de forma irreductible defenderá su libertad, soberanía, independencia y paz”.

A juicio de Padrino López, la orden de Trump de bloquear buques petroleros sancionados “flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas en cuanto al respeto de la soberanía de los Estados y la resolución de controversias por medios pacíficos”.

Lee también

“En consecuencia, constituyen un claro acto de agresión y así lo denunciamos ante el mundo entero, cuyos organismos multilaterales deben reflexionar y actuar ante esta actitud guerrerista demencial, que pone en riesgo no solo a , sino a toda la región latinoamericana caribeña, y la estabilidad energética mundial”, apuntó.

Este martes, Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica” y que la conmoción será como nunca antes hasta que “devuelvan todo el , las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.

El republicano anunció de esta forma el “bloqueo total” contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del que inició en las aguas internacionales del mar Caribe que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del que operan en la región.

Lee también

Según Trump, “el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al , la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Descuentos INAPAM diciembre 2025: ¿Qué adultos mayores pagan menos de predial y agua? Foto: iStock / lucigerma / INAPAM

Descuentos INAPAM diciembre 2025: ¿Qué adultos mayores pagan menos de predial y agua?

Alerta Telcel Fecha límite en 2026 para registrar tu línea y evitar bloqueo inmediato. Foto: Canva

Alerta Telcel: Fecha límite en 2026 para registrar tu línea y evitar bloqueo inmediato

Residencia permanente condicional. iStock/Smederevac

¿Te casaste con un estadounidense? Lo que debes saber sobre la residencia permanente condicional

Canadá. Foto: iStock / JulieAlexK

¿Y México? Países a los que Canadá NO les pide visa de turista para ingresar

July 4th Independence Day. iStock/ photovs

Lista completa de días feriados oficiales en Estados Unidos para el año 2026