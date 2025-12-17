Más Información

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto entre EU y Venezuela; México podría ser “un punto de negociación”, dice

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Detienen a 3 miembros de célula dedicada al uso de artefactos explosivos en Michoacán; los ligan a extorsiones

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Festival de Luces de Invierno iluminará la CDMX; actividades llegarán a 15 sedes en alcaldías

Festival de Luces de Invierno iluminará la CDMX; actividades llegarán a 15 sedes en alcaldías

Sheinbaum: Hasta el momento no hay vínculos de huachicol con Alex Tonatiuh; entregó información para decomiso de combustible, dice

Sheinbaum: Hasta el momento no hay vínculos de huachicol con Alex Tonatiuh; entregó información para decomiso de combustible, dice

Aduanas descabeza dirección en Aduanas; investigaba huachicol

Aduanas descabeza dirección en Aduanas; investigaba huachicol

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

EU y México alinean estrategias de seguridad; impulsan intercambio de datos para frenar huachicol y drones fronterizos

Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”

Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”

Coche bomba que estalló en Coahuayana, fue accionado a distancia: fiscal de Michoacán; rostros de probables responsables están ubicados, dice

Coche bomba que estalló en Coahuayana, fue accionado a distancia: fiscal de Michoacán; rostros de probables responsables están ubicados, dice

VIDEO Brugada encabeza encendido navideño en Zócalo de CDMX; "Construimos alegría y convivencia en este hermoso lugar", dice

VIDEO Brugada encabeza encendido navideño en Zócalo de CDMX; "Construimos alegría y convivencia en este hermoso lugar", dice

Capitalinos avalan gestión de Brugada; registra 67% de aprobación: Encuesta

Capitalinos avalan gestión de Brugada; registra 67% de aprobación: Encuesta

Estados Unidos envió militares a para una “operación temporal” contra el dentro de la estrategia bilateral de seguridad, informó el miércoles la embajada de ese país en Quito.

El arribo de tropas estadounidenses a Ecuador se da en medio de los de Washington en el Caribe y el Pacífico contra presuntas narcolanchas, que desde septiembre dejan al menos 95 muertos.

En un mensaje en redes sociales, la embajada dio “la bienvenida” este miércoles al personal de la Fuerza Aérea estadounidense “para una operación temporal con la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta”, sin precisar la cantidad de ni el tiempo que permanecerán en este país sudamericano.

Lee también

“La operación mejorará la capacidad de las ecuatorianas para combatir a los narco-terroristas, incluyendo el fortalecimiento de la recopilación de información y las capacidades de lucha contra el narcotráfico, y está diseñada para proteger a los Estados Unidos y al Ecuador frente a las amenazas que compartimos”, agregó.

Integrantes del Ejercito de Ecuador observan el cuerpo de un presunto guerrillero dado de baja durante un operativo militar este martes, en la comunidad de Casa Grande, en Carchi (Ecuador). El Ejército ecuatoriano anunció que abatió a dos presuntos "guerrilleros" pertenecientes a grupos armados irregulares de Colombia durante una operación realizada en la provincia de Carchi, fronteriza con ese país. Foto: EFE
Integrantes del Ejercito de Ecuador observan el cuerpo de un presunto guerrillero dado de baja durante un operativo militar este martes, en la comunidad de Casa Grande, en Carchi (Ecuador). El Ejército ecuatoriano anunció que abatió a dos presuntos "guerrilleros" pertenecientes a grupos armados irregulares de Colombia durante una operación realizada en la provincia de Carchi, fronteriza con ese país. Foto: EFE

Noboa busca endurecer combate crimen organizado con apoyo de EU

En noviembre, el presidente ecuatoriano perdió un referendo con el que promovía el retorno de bases militares extranjeras a su país, como la que Estados Unidos tuvo por una década, hasta 2009, en una instalación de la Fuerza Aérea en Manta (suroeste).

El mandatario planea endurecer su combate al con el apoyo de Washington, del que es uno de los principales aliados en la región.

Lee también

El gobierno ecuatoriano no ha comentado todavía sobre la llegada del estadounidense.

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, en el palacio presidencial de Carondelet, en Quito. Foto: de Jacquelyn Martin. AP
El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, en el palacio presidencial de Carondelet, en Quito. Foto: de Jacquelyn Martin. AP

Washington y Quito mantienen desde 2023 un acuerdo de cooperación militar.

“Este esfuerzo conjunto a corto plazo se realiza como parte de nuestra estrategia bilateral de seguridad a largo plazo, en línea con los acuerdos actualmente vigentes conforme a la ley ecuatoriana”, indicó la legación.

Lee también

Estados Unidos mantiene con varios países un Acuerdo sobre el Estatus de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), que regula el marco legal, las responsabilidades y derechos de su personal militar cuando se encuentra bajo una.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Descuentos INAPAM diciembre 2025: ¿Qué adultos mayores pagan menos de predial y agua? Foto: iStock / lucigerma / INAPAM

Descuentos INAPAM diciembre 2025: ¿Qué adultos mayores pagan menos de predial y agua?

Alerta Telcel Fecha límite en 2026 para registrar tu línea y evitar bloqueo inmediato. Foto: Canva

Alerta Telcel: Fecha límite en 2026 para registrar tu línea y evitar bloqueo inmediato

Residencia permanente condicional. iStock/Smederevac

¿Te casaste con un estadounidense? Lo que debes saber sobre la residencia permanente condicional

Canadá. Foto: iStock / JulieAlexK

¿Y México? Países a los que Canadá NO les pide visa de turista para ingresar

July 4th Independence Day. iStock/ photovs

Lista completa de días feriados oficiales en Estados Unidos para el año 2026