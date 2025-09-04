Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que no cree que en "países amigos" como Ecuador vayan a ser necesarios los ataques militares como el ejecutado esta semana sobre una lancha que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela, "porque ellos cooperan". Al mismo tiempo, anunció una ayuda por casi 20 millones de dólares a la nación ecuatoriana.

En una rueda de prensa en Quito con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, Rubio aseguró que "en Venezuela están involucrados" con el tráfico de drogas e insistió en que un gran jurado y la fiscalía en Estados Unidos ya encausaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como "un líder del narco". Maduro, subrayó, es un “fugitivo de la Justicia estadounidense”.

Lee también Marco Rubio llega a Ecuador para visita sobre cooperación en seguridad; se reunirá este jueves con Daniel Noboa

Rubio llegó a Ecuador procedente de México, donde anunció un pacto de seguridad para fortalecer la cooperación contra el narco.

EU declara a "Los Lobos" y "Los Choneros" como grupos terroristas

En Quito, Rubio prometió más esfuerzos por parte del presidente Donald Trump contra los grupos delictivos: "Esta administración está haciendo frente a este problema como nunca antes se había hecho".

Además, anunció que su país designó hoy mismo a las bandas criminales ecuatorianas "Los Lobos" y "Los Choneros" como grupos terroristas, en línea con la ofensiva que Washington encabeza contra el crimen organizado en Latinoamérica.

Se trata de las dos bandas criminales más grandes y poderosas de Ecuador, a las que el Gobierno del presidente Daniel Noboa, con el que Rubio se reunió en la capital ecuatoriana, ya declaró como terroristas a inicios de 2024 junto a otros grupos causantes de una escalada de violencia sin precedentes en el país andino.

