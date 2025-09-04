Más Información

Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador

Sheinbaum: No está en la agenda una reunión pronto con Trump; llama ridículo a “Alito” por ir a EU a denunciar “narcodictadura”

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa

Seguridad y nearshoring dominan la conversación

El Tren de Aragua, con presencia en 11 entidades en México

Elecciones 2027, oportunidad para revertir mayoría de Morena; Alessandra Rojo analiza el papel de la oposición en Con los de Casa

Nueva Suprema Corte revela sueldos de ministros entrantes; Lenia Batres, la que menos salario percibe

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

Secretaría de Cultura y Protección Civil convocan a contar vivencias del sismo de 1985; testimonios se recibirán hasta el 5 de septiembre

Lluvias del miércoles en CDMX dejan 51 encharcamientos; reportan caída de árboles y postes durante la madrugada

El secretario de Estado de Estados Unidos, , aseguró que no cree que en "países amigos" como Ecuador vayan a ser necesarios los ataques militares como el ejecutado esta semana sobre una lancha que supuestamente transportaba drogas desde , "porque ellos cooperan". Al mismo tiempo, anunció una ayuda por casi 20 millones de dólares a la nación ecuatoriana.

En una rueda de prensa en Quito con la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, Rubio aseguró que "en Venezuela están involucrados" con el tráfico de drogas e insistió en que un gran jurado y la fiscalía en Estados Unidos ya encausaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como "un líder del narco". Maduro, subrayó, es un “fugitivo de la Justicia estadounidense”.

Rubio llegó a Ecuador procedente de México, donde anunció un pacto de seguridad para fortalecer la cooperación contra el narco.

EU declara a "Los Lobos" y "Los Choneros" como grupos terroristas

En Quito, Rubio prometió más esfuerzos por parte del presidente contra los grupos delictivos: "Esta administración está haciendo frente a este problema como nunca antes se había hecho".

Además, anunció que su país designó hoy mismo a las bandas criminales ecuatorianas "Los Lobos" y "Los Choneros" como grupos terroristas, en línea con la ofensiva que Washington encabeza contra el crimen organizado en Latinoamérica.

Se trata de las dos bandas criminales más grandes y poderosas de Ecuador, a las que el Gobierno del presidente Daniel Noboa, con el que Rubio se reunió en la capital ecuatoriana, ya declaró como terroristas a inicios de 2024 junto a otros grupos causantes de una escalada de violencia sin precedentes en el país andino.

