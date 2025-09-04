Más Información

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

Sheinbaum: No está en la agenda una reunión pronto con Trump; llama ridículo a “Alito” por ir a EU a denunciar “narcodictadura”

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Agencia de visados de EU forma su propia fuerza policial para arrestar personas, reporta Wall Street Journal; agentes portarían armas

Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

Seguridad y nearshoring dominan la conversación

El Tren de Aragua, con presencia en 11 entidades en México

Elecciones 2027, oportunidad para revertir mayoría de Morena; Alessandra Rojo analiza el papel de la oposición en Con los de Casa

Nueva Suprema Corte revela sueldos de ministros entrantes; Lenia Batres, la que menos salario percibe

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

Aún no toca Baja California Sur y bandas nubosas del Huracán Lorena provocan lluvias intensas; reportan daños en varios municipios

Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

Washington. La ciudad de Washington presentó una demanda contra el presidente de Estados Unidos, , por el despliegue de la en la capital.

La demanda, presentada por el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, insta a la Corte de Distrito de D.C. que declare que la decisión del presidente fue inconstitucional y contra la .

Entre los demandados se encuentran miembros de la Administración estadounidense vinculados con esta decisión, como el secretario de Defensa, ; la fiscal general, ; el Ejército de Estados Unidos y los departamentos de Justicia y Defensa.

Denuncia la decisión del mandatario de desplegar a las "sin el consentimiento expreso de la alcaldesa" de la ciudad, así como otras decisiones relativas a este cuerpo, como la de que los miembros de la Guardia Nacional patrullaran armados.

Así, pide a la Corte que "prohíba de forma permanente" la orden de Trump.

Esta denuncia llega unos días después de que un juez federal dictara que el mandatario violó la ley federal al desplegar a la Guardia Nacional en, también sin el consentimiento de las autoridades locales.

El magistrado de San Francisco consideró que la decisión del mandatario viola la Ley 'Posse Comitatus', una norma federal que prohíbe el uso del Ejército y la para labores de aplicación de la ley a nivel nacional, salvo en los casos expresamente autorizados por la Constitución o por una ley del Congreso.

El fiscal del Distrito de Columbia se refiere a esa misma normativa en la presentada este jueves para detener a las tropas en la capital.

"(Trump) ha pasado por alto un principio fundamental de la democracia estadounidense: que las fuerzas militares no deben involucrarse en la aplicación de la ley dentro del ", escribió Schwalb en el requerimiento.

A su juicio, "ninguna jurisdicción estadounidense debería ser sometida involuntariamente a una ocupación militar".

El pasado 11 de agosto, Trump tomó el control de la seguridad de, por 30 días inicialmente, amparándose en la ley que permite intervenir la autoridad de la ciudad, justificando que existe una "emergencia" por la.

Además, activó a 800 miembros de la Guardia Nacional, que sumados a los de seis estados gobernados por republicanos que han decidido enviar más efectivos, suponen más de 2 mil efectivos, solo de esta unidad, patrullando por la ciudad.

La semana pasada anunció que asumía el control de la estación central de Washington, conocida como Union Station, como parte de su estrategia para aumentar elsobre la capital.

Trump ya ha apuntado a Chicago y a como posibles próximas ciudades donde desplegar a la Guardia Nacional, ignorando la respuesta de la justicia y de las autoridades locales, que rechazan la idea.

