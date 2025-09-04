Mia y Lia Cueva; las gemelas que sueñan con brillar en Los Ángeles 2028

Con tan sólo 14 años de edad, Mia y Lia Cueva ya figuran entre las promesas del deporte mexicano.

Han tenido un 2025 de ensueño. Debutaron en el equipo mayor de México y ganaron preseas en la Copa del Mundo de Clavados, el Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur y los Juegos Panamericanos Junior en Asunción. Las gemelas siguen escalando peldaños rumbo a su gran sueño: Llegar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Se trata de la mayor ilusión de las hermanas, quienes además de mostrar una enorme sincronía en el trampolín y una conexión profunda fuera de la piscina, anhelan verse juntas en la máxima justa.“Estar en los Juegos Olímpicos es nuestra meta más grande. Desde más pequeñas, fue algo que se nos metió en la cabeza y, junto con nuestro entrenador y familia, queremos llegar allá”, comentó Lia, para EL UNIVERSAL Deportes.

Con una sonrisa que mezcla ternura y determinación, Mia y Lia recordaron aquellas tardes en las que por televisión vieron a otros mexicanos tocar la gloria deportiva, una sensación que han experimentado y se ha transformado en la conversación diaria; un ritual, motor y promesa que cumplir en unos años.

“Ver todas las competencias olímpicas por televisión nos inspira para llegar. En las pláticas familiares, siempre hablamos de lo mucho que nos gustaría estar allí. Nos motiva ganar medallas. Vamos a entrenar mucho para seguir poniendo a México en el podio”, añadió Mia.

El dúo, que es consciente de que su historia apenas comienza, agradeció a sus padres por el impulso constante que le otorgan.