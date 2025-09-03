Los Diablos Rojos del México empataron la Serie de Campeonato ante Piratas de Campeche; definirán boleto a la Serie del Rey en el Harp Helú

Los Diablos Rojos del México vencieron 7-5 a Piratas de Campeche en el cuarto duelo de la Serie de Campeonato en la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Con la victoria escarlata, la serie se empató a dos triunfos por bando y aseguró su regreso a la capital del país.

El México y el conjunto filibustero han intercambiado victorias en la antesala de la Serie del Rey. Esta noche en el estadio Nelson Barrera de Campeche los Pingos consiguieron su décimo triunfo de la postemporada y evitaron que sus oponentes ampliaran su ventaja en la serie.

La novena que dirige Lorenzo Bundy se fue arriba en la pizarra apenas en el primer capítulo con doble productor de una carrera, cortesía del dominicano Robinson Canó. Para la parte alta del tercer rollo, José Marmolejos amplió la ventaja a 2-0 con un elevado de sacrificio que llevó a Carlos Sepúlveda a la registradora.

Los Piratas respondieron con cuadrangular en solitario del cubano Félix Pérez en la parte baja del cuarto inning. Un error en el cuadro de Campeche permitió la tercera carrera escarlata en el quinto capítulo para que los Diablos extendieran su ventaja 3-1.

Cal Mitchell acercaría a los filibusteros con doble de una carrera en la parte baja del mismo episodio. Fue en la alta de la sexta cuando el México vivió un vital rally de cuatro carreras que les dio una ventaja que Campeche no pudo igualar, pese a que la parte baja de la sexta se acercó a un par de carreras, dejando la pizarra 7-5 a favor de los capitalinos.

El japonés Tomohiro Anraku se fajó en el montículo con salvamento de dos entradas de trabajo en donde dominó por completo a la ofensiva de Campeche. El nipón, con mucha sangre fría, colgó cero sin permitir hombre en base.

Diablos y Piratas se enfrentarán en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Zona Sur en la LMB este jueves 4 de septiembre en Campeche. La serie volverá a Ciudad de México el sábado 6, y de requerirse habrá un séptimo y definitivo duelo el domingo 7.