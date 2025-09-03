El arquero mexicano Alex Padilla recibe duro castigo en España; no estará disponible por varios partidos

Alex Padilla, uno de los pocos representantes de México en el futbol extranjero, ha recibido este miércoles una pésima noticia al ser castigado seriamente por parte de las autoridades del balompié español.

El exjugador de Pumas, quien ha vestido la camiseta de la Selección Mexicana y es actual jugador del Athletic Club, fue expulsado en la más reciente jornada ante el Betis, luego de lanzar un balón a la cancha para tratar de detener el ataque del conjunto sevillano.

Lee también Cristiano Ronaldo y Portugal serían el rival de México para reinaugurar el Estadio Azteca, previo al Mundial 2026

La acción, además de generar una enorme cantidad de críticas al mexicano, provocó su salida del campo al recibir la tarjeta roja y una suspensión por parte de la Real Federación Española de Futbol.

En el reporte de sanciones publicado hace unas horas, se dio a conocer la ausencia del arquero por los siguientes tres juegos tras el regreso por la fecha FIFA.

Lee también Atlético de Madrid ficha a Ronaldo Nájera, joven futbolista mexicano del Atlético de San Luis

Con la información confirmada, el segundo arquero del equipo de Bilbao no podrá estar disponible para Ernesto Valverde, quedando sin posibilidades de jugar ante Alavés, Valencia y Girona.