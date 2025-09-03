Atlético de Madrid ficha a Ronaldo Nájera, joven futbolista mexicano del Atlético de San Luis

El futbol mexicano enviará un nuevo representante a Europa. Según 'El Francotirador', el joven Ronaldo Nájera se convertirá en jugador del Atlético Madrid como parte de su equipo formativo.

Serían solamente detalles administrativos los que separan al zaguero de 22 años del Atlético de Madrid B, gracias a la influencia de Seve García, exdirectivo del conjunto potosino y que actualmente es secretario técnico y responsable de la identificación y seguimiento de jugadores en España, México y Canadá en la estructura que comparten el club español y mexicano.

Lee también Liga MX: ¿Cuándo se reanuda el torneo Apertura 2025?; días y horarios de la jornada 8

Nájera, formado en la cantera de los Tigres y jugó partidos en sub 17, sub 19, sub 20 y sub 23, pero nunca recibió una oportunidad en el equipo regiomontano y así fue como llegó al San Luis, donde lleva 4 goles y 4 asistencias en 34 partidos con el Atlético de San Luis.

En los 7 partidos que se han disputado este torneo Apertura 2025, Nájera fue parte de tres con aporte con gol ante el Toluca en el Alfonso Lastras.

Ahora, viajará al viejo continente para terminar de formarse en el equipo B del Atlético de Madrid, donde buscará unirse a nombres como Héctor Herrera, Raúl Jiménez, Luis García o Hugo Sánchez en la lista de mexicanos que fueron colchoneros.

Lee también Copa del Mundo: ¿Qué debo hacer si quiero comprar boletos para el Mundial?