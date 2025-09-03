La NFL abre la posibilidad de que Taylor Swift esté en el espectáculo del Super Bowl LX; "Nos encantaría"

Roger Goodell, comisionado de la NFL, abrió este miércoles la posibilidad de que Taylor Swift sea la protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX que se realizará el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

"Siempre nos encantaría que Taylor se presentara. Tiene un talento muy especial y obviamente sería bienvenida en cualquier momento, pero no puedo decir nada al respecto, solo que tal vez", afirmó el comisionado a través de 'Today Show'.

Swift ha sido cercana a la NFL gracias a la relación amorosa que sostiene con Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, con el que el mes pasado anunció su compromiso.

Lee también Cristiano Ronaldo y Portugal serían el rival de México para reinaugurar el Estadio Azteca, previo al Mundial 2026

Ante la insistencia sobre cuándo se sabrá si la interprete de 'Love Story', 'Cruel Summer', 'Shake it Off', entre muchos otros éxitos, será la encargada de amenizar el partido por el título de la NFL del próximo año, Goodell se limitó a bromear.

"Estoy esperando a mi amigo Jay-Z. Está en sus manos. Estoy esperando a que salga todo el humo", dijo el comisionado en referencia a Jay-Z y Roc Nation, su compañía, a través de la que produce los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl.

La presencia de Taylor Swift en los partidos que los Chiefs juegan en el Arrowhead Stadium, su hogar, ha sido constante desde que la cantante empezó su relación con Kelce en septiembre de 2023.

Lee también Obed Vargas, el mexicano que desquició a Leo Messi y a Luis Suárez; ¿regresará a la Selección Mexicana de Javier Aguirre?

Incluso, Swift estuvo presente para apoyar a los Chiefs y a su novio en los dos recientes Super Bowls; en la edición LVIII presenció y celebró la victoria de Kansas City sobre San Francisco y en febrero pasado, en la edición LIX, vio la derrota de los Chiefs contra los Philadelphia Eagles.