A 15 días del paro nacional, las huestes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han mermado su presencia en las calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México en comparación con los días previos a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un recorrido realizado, EL UNIVERSAL constató que la presencia de integrantes del magisterio disidente ha disminuido notablemente en calles como Francisco I. Madero, donde a diferencia de los primeros días de declarado el plantón, actualmente la vialidad ha sido prácticamente liberada para el paso peatonal.

Otras de las calles que registran menores bloqueos son Simón Bolívar, Av. 5 de Mayo e Isabel la Catolica, las cuales se muestran visiblemente más desocupadas y apenas con algunas casas de campaña. Incluso, aunque todavía existe presencia de centistas, en algunos puntos ya es posible el paso vehicular.

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En calles como Tacuba, Ignacio Allende y Donceles, la presencia de integrantes de la CNTE es mayor. Las lonas se extienden a lo largo y ancho de las vialidades y aunque se muestran campamentos más robustecidos, ya no son equiparables a los primeros días de iniciada la huelga.

En el caso de las calles República de Cuba, Palma Norte y Belisario Domínguez, éstas son el único punto del Centro Histórico donde el músculo del magisterio disidente se hace presente, pues aquí se mantienen las cocinas, comedores y las casas de campaña atiborran las vialidades.

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Sin embargo, también se documentó que en este punto algunos centistas comenzaron a empacar sus cosas para abandonar el plantón instalado en el corazón de la Ciudad de México, quienes se retiraron entre maletas y bultos en mano.

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Recientemente, El Gran Diario de México reveló que, en medio de la huelga nacional en el Zócalo capitalino, se han suscitado divisiones y choques internos entre integrantes del magisterio disidente por el cansancio de los profesores para continuar con el paro nacional.

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Ejemplo de ello fue el pasado 12 de junio, cuando la Asamblea Nacional Representativa avanzó entre discusiones, balances y señales de desgaste, pues mientras algunos contingentes planteaban la posibilidad de retirarse, otros insistieron en mantener la presión.

Pese a ello, la CNTE ha mantenido y reforzado su plantón en la capital y anunció que continuará con sus jornadas de movilización, las cuales iniciaron con la liberación de casetas de acceso a la Ciudad de México, así como en los estados del país donde tienen mayor presencia.

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Tan sólo ayer, reportó movilizaciones en entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Baja California, Sonora, Veracruz, Hidalgo, Jalisco, Yucatán y Ciudad de México, mientras que su Asamblea Nacional Representativa define nuevas acciones de protesta para los próximos días con el objetivo de obtener respuestas favorables a sus demandas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que no hay reuniones programadas en los próximos días entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes aún mantienen el plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “por lo pronto no. Lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados para la problemática de los estados, pero ya el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación pueden dar más información”.

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En tanto, la CNTE advirtió que el movimiento magisterial se fortalecerá si la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decide cancelar definitivamente el diálogo con el magisterio disidente, al tiempo que insistieron en la necesidad de instalar una mesa de negociación encabezada directamente por la Mandataria.

En ese sentido, el secretario general de la Sección 9 de la CNTE, Pedro Hernández Morales, afirmó que el magisterio no aceptará que el cierre de la interlocución se comunique a través de conferencias de prensa y demandó una reunión formal para conocer la postura del gobierno federal.

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“Le hemos pedido que no sea a través de las conferencias, sino en una mesa formal. Si se cancela la interlocución, entonces hay un antes y un después, y por supuesto que la CNTE se va a organizar mucho más y con más coraje”, dijo.

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