A través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), un total de 958 jornaleras y jornaleros agrícolas migrantes reciben actualmente servicios gratuitos de alfabetización, primaria y secundaria en distintas entidades del país, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La dependencia destacó que esta estrategia busca atender a personas trabajadoras del campo que se encuentran en condición de rezago educativo, garantizando que la movilidad laboral no represente un obstáculo para ejercer su derecho a la educación y concluir sus estudios de nivel básico.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló en un comunicado que el INEA permite a las personas educandas presentar módulos educativos y exámenes de acreditación en diferentes estados de la República, de acuerdo con sus tiempos de estudio y condiciones de movilidad, para que puedan avanzar en su formación sin interrumpir sus actividades laborales.

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Indicó que el Instituto ofrece diversas modalidades de estudio, materiales educativos accesibles y horarios flexibles para quienes no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir o concluir la primaria y secundaria.

Por su parte, el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, explicó que entre las alternativas disponibles se encuentra la plataforma AprendeINEA, mediante la cual jóvenes y adultos pueden cursar primaria y secundaria a distancia utilizando una computadora, tableta o teléfono celular.

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Añadió que también existe la posibilidad de certificar la primaria y secundaria a través de exámenes de acreditación, de acuerdo con los conocimientos de cada persona y el tiempo de preparación requerido con apoyo de guías de aprendizaje.

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El funcionario destacó que el INEA cuenta con una red nacional de Plazas Comunitarias, Puntos de Encuentro y Círculos de Estudio que facilitan la inscripción, asesorías y aplicación de exámenes en distintos horarios y regiones del país.

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La SEP señaló que estas acciones buscan asegurar que las trabajadoras y trabajadores agrícolas migrantes puedan iniciar, continuar y concluir su educación básica sin importar la entidad federativa en la que se encuentren, con el objetivo de mejorar sus oportunidades laborales, sociales y personales.

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