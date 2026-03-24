La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) lanzaron la estrategia "México te emplea" para impulsar el empleo de personas en movilidad en la frontera sur.

Con esta acción, indicaron las dependencias, se busca establecer mecanismos de coordinación para fortalecer la atención e inserción laboral de personas en contexto de movilidad en Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco.

La Segob y la STPS destacaron que se busca promover el uso intensivo del micrositio https://mexicoteemplea.gob.mx, mediante la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS) y el Servicio Nacional de Empleo (USNE).

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Detallaron que se impulsan diversos programas como la Bolsa de Trabajo, las Ferias de Empleo, la movilidad laboral de jornaleros agrícolas, la estrategia Abriendo Espacios, y los Talleres para Personas Buscadoras de Empleo.

"Con este acuerdo, el Gobierno de México refrenda su compromiso de impulsar la inclusión laboral y transformar la dinámica migratoria en la frontera sur en una oportunidad para el desarrollo regional y el bienestar social", dijo el gobierno de México.

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