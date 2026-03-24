Con los votos de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen del Plan B en materia electoral, en una sesión en la que se ausentaron los legisladores del Partido del Trabajo, cuya bancada mantiene su rechazo a que la consulta de revocación de mandato se realice el mismo día de la elección federal intermedia de 2027 y que la presidenta de la República haga campaña.

Luego de tres horas de discusión y al considerar que fue lo suficientemente discutida, con 24 votos a favor y 11 la iniciativa quedó aprobada por mayoría.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que el Plan B se trata de “la iniciativa más pobre, chafa, precaria, malhecha que ha mandado la presidenta de la República”.

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“El problema de fondo, las reformas sirven por definición para arreglar problemas. ¿Cuáles son los dos principales problemas que tiene la democracia mexicana y todos lo sabemos?: número uno, la intervención del narco y del crimen organizado. Son los narcos, los huachicoleros, los criminales, los que hoy están fondeando campañas, proponiendo candidatos”, señaló.

La senadora del PRI Claudia Anaya Mota defendió el federalismo como un principio histórico y constitucional de México, al advertir que la iniciativa en discusión vulnera la soberanía de estados y municipios.

“Parece que a Morena se le olvidó el siglo XIX, parece que se salta en la historia. Spoiler, para los de Morena: ganaron los federalistas, ganaron los liberales y eso significa que establecimos y ratificamos en nuestras tres constituciones principios básicos republicanos y federalistas, que están hoy día en nuestra Constitución y que debemos de respetar. Por esa razón no compartimos esta intención de venir a seguir mancillando la Constitución, trastocando estos principios federalistas y republicanos”, acusó.

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El senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas anunció el voto en contra de su bancada al considerar que la reforma electoral traiciona principios democráticos como la austeridad, el federalismo y la revocación de mandato.

“Pensando bien, nos están proponiendo sobrerregular lo ya legislado. Pensando mal, la narrativa de los privilegios es solo un pretexto para meter a la mala una revocación de mandato convertida en ratificación de popularidad, además de atentar contra la autonomía y soberanía de las entidades federativas.

“Perdón, pero yo sé que han estado batallando últimamente de manera interna, pero la responsabilidad de la Presidenta no es levantar a Morena, es levantar al país. Y que la quieran sacar a hacer campaña no es solo un acto desesperado, es por mucho muy negligente”, advirtió.

El senador de Morena Pável Jarero, al defender la iniciativa, afirmó que en el caso de democracia, es fundamental la revocación de mandato “y lo único que creo que queda decir ahora es que la oposición está derrotada desde ahora, de eso estoy absolutamente convencido. Y miren, en las democracias los gobernantes pueden ir a defender su proyecto político, pero aquí la oposición son demócratas para unas cosas y para otras no”.

El dictamen será discutido y votado este miércoles en el pleno, en sesión vespertina.

Así voto cada integrante de las Comisiones

A favor

Óscar Cantón Zetina (Morena) Saúl Monreal Ávila (Morena) Andrea Chávez Treviño (Morena) Javier Corral Jurado, "quien dejo encargado su voto" (Morena) Julieta Andrea Ramírez Padilla, "dejo su voto encargado" (Morena) Alma Anahí González Hernández (Morena) Adán Augusto López Hernández (Morena) Moisés Ignacio Mier Velazco (Morena) Beatriz Mojica Morga (Morena) Enrique Inzunza Cázarez (Morena) María Guadalupe Chavira de la Rosa (Morena) Blanca Judith Díaz Delgado (Morena) Verónica Díaz Robles (Morena) Alejandro Esquer Verdugo (Morena) Laura Estrada Mauro (Morena) Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena) Miguel Pavel Jarero Velázquez (Morena) María Martina Kantún Can (Morena) Cinthya Ileana López Castro (Morena) Alejandro Murat Hinojosa (Morena) Simey Olvera Bautista (Morena) Luis Alfonso Silva Romo, "deja su voto a favor" (PVEM) Juanita Mena Guerra (PVEM) Wualdo Fernández González (PVEM)

En contra

Ricardo Anaya Cortés (PAN) Claudia Anaya Mota, su voto es doble por pertenecer a ambas comisiones (PRI) Marko Cortés (PAN) Verónica Rodríguez Hernández (PAN) José Máximo García López (PAN) Mayuli Latifa Martínez Simón (PAN) Pablo Ángulo Briceño (PRI) Carolina Viggiano Austria (PRI) Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) Alejandra Barrales Magdaleno, "dejo encargado su voto en contra" (MC)

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