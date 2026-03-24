Con la asistencia de 10 senadores de la Comisión de Puntos Constitucionales y 15 de la de Estudios Legislativos, esta tarde dio inicio la sesión extraordinaria para discutir y votar el dictamen del Plan B de la reforma electoral.

La sesión arrancó sin la presencia de los dos senadores del Partido del Trabajo que integran las comisiones, Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez, cuya bancada ha expresado su desacuerdo con que la consulta de revocación de mandato se realice el mismo día de la elección federal de 2027.

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Se espera que el dictamen sea aprobado sin mayor contratiempo, en virtud de que solo se requiere de mayoría simple, es decir, el 50 por ciento más uno de los integrantes de ambas comisiones presentes en la sesión.

La intención de Morena es que se vote en el pleno en sesión vespertina de este miércoles, en la que sí se necesita que para avanzar, el dictamen sea avalado por mayoría calificada de las dos terceras partes de los legisladores presentes.

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