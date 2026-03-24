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Durante 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social () invirtió 7 mil 400 millones de pesos en ocho proyectos estratégicos para modernizar la infraestructura de Unidades Médicas Familiares (UMF), y de sus delegaciones.

El Seguro Social invirtió en la rehabilitación de 71 áreas de de UMF en 14 delegaciones; 24 hospitales prioritarios; en áreas de terapia intensiva de 83 hospitales; en residencias médicas de 258 unidades médicas.

Así como el área de hemodiálisis interna de 93 hospitales; la accesibilidad en los servicios de salud de 383 unidades médicas y no médicas; 89 unidades médicas de salud mental; y la mejora de 53 subdelegaciones.

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El titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales del IMSS, Ángel Annuar Rubio Moreno, indicó que está por concluir la planeación para los proyectos estratégicos de 2026 y se prevé que tenga una inversión que supere los ocho mil millones de pesos.

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